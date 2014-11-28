综述：欧元区阴云密布 ECB总裁德拉吉敦促成员国改革

路透赫尔辛基和马德里11月27日 - 欧元区有新的迹象显示区内经济正在失去动能，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四警告道，改革不力以及不庇护较弱的成员国给欧元区带来分裂威胁。

德拉吉敦促区内18个成员国思考如何支持陷入困境的成员国，同时警告如果部分成员国可能退出欧元区的担忧重燃，则将带来极大风险。这番言论向政界领袖传递出直率的讯息。

“缺少结构性改革引发对成员国经济持续分化的忧虑，”德拉吉在赫尔辛基大学发表讲话时表示，言语直率不同寻常。

“这可能威胁到联盟的基本凝聚力，从而对各方有可能产生严重后果。”

德拉吉的评论并不仅限于个别国家的改革，也是鼓励对欧元区的基本原则进行反思。按照当前原则，强国并没有义务帮助弱国。

当前，笼罩在欧元区上空的经济疑云更加阴沉。10月欧元区贷款进一步萎缩，而衡量经济体质的关键指标--通胀率则依然极低。

欧洲最大经济体德国11月消费者物价调和指数(HICP)初值同比上涨速度放缓至0.5%，为将近五年来最慢。西班牙消费者物价则连续第五个月下跌。

**光说不练**

由于欧元区各国存在政治分歧，对政府支出等议题强制执行命令，已经证明难度相当高。欧盟执委会周五将对欧元区第二与第三大经济体法国与意大利，以及较小的比利时表示，他们的2015年预算案有违反欧盟规定的风险。

法德之间的距离，与南北之间的差异一样严重，法国已经推迟改革，德国则承诺不会透支。

“我们认为目前最大的风险，就是会有一段时期仅有对大型项目与改革的口头承诺，并不会有实际作为，”法国与德国主要经济学家周四提议一系列改革与投资方案时表示。

不到一周前，德拉吉才誓言，如有必要将采取进一步举措，提振疲弱的欧元区经济；而且几周之后，欧盟领袖在布鲁塞尔开会考虑提振欧元区成长的举措。

德拉吉希望他们抛弃以保护本国利益为第一优先的一贯做法，结成统一战线，为区内实力较弱的国家提供支持。

欧元区不同于美国，没有“财政转移”体系，不能让德国等富裕国家为希腊这样的穷国提供援助。

“各国需要在其它机制方面投入更多，以分担冲击产生的影响，”德拉吉说。

“某种形式的跨国风险分担机制是必不可少的，有助于降低那些国家的调整成本，并防止衰退留下深刻持久的后遗症。”

德拉吉甚至还提出建立他所谓的“某种形式的主权债支持”这一敏感话题，有可能指的是为新发债券共同担保。

这样的设想遭到德国的强烈反对。德国是欧元区经济规模最大实力最强的成员国，德国政要担心这样做会导致其他国家不计后果地大肆借贷。

欧洲央行稍早在一份报告中警告称，投资者忙于追求回报，这可能存在风险。报告提到了房价泡沫，不过德拉吉表示，这样的泡沫不会阻止欧洲央行在必要时放宽政策。(完)

(编译/审校 许娜/李爽/郑茵/陈宗琦/张荻/王兴亚)

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