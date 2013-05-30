《综述》欧盟政策重心转向经济成长

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
法国还需要简化税制以帮助企业增强竞争力，并采取行动让养老金制度到2020年仍可维持。
法国劳动法使得企业很难辞退拥有终身合同的员工，导致雇主更不愿意增聘雇员。法国每月1,430欧元(1,850美元)的最低薪资在欧洲属于最高之列，也妨碍就业并降低了法国产品的全球竞争力。
巴罗索表示，法国政府应该将执委会多给的两年时间用于改革。
他说，“应该明智地使用这些额外时间，解决法国竞争力不断下滑的问题。过去10年来，实际上可以说是过去20年来，法国企业竞争力下滑情况令人担心。”
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)进一步表示，“现在最重要的是各成员国能够利用整顿步伐放慢带来的喘息空间实施经济改革，这些改革对释放经济成长潜能和增强创造就业能力来说必不可少。”
这些提议在6月底的欧盟领导人峰会上得到通过后将具有约束力，并料影响2014年以及未来各国预算的制订。(完) (编译 梁睿雪/兰秀娟; 审校 张涛/张荻)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。