《综述》欧盟政策重心转向经济成长

法国还需要简化税制以帮助企业增强竞争力，并采取行动让养老金制度到2020年仍可维持。

法国劳动法使得企业很难辞退拥有终身合同的员工，导致雇主更不愿意增聘雇员。法国每月1,430欧元(1,850美元)的最低薪资在欧洲属于最高之列，也妨碍就业并降低了法国产品的全球竞争力。

巴罗索表示，法国政府应该将执委会多给的两年时间用于改革。

他说，“应该明智地使用这些额外时间，解决法国竞争力不断下滑的问题。过去10年来，实际上可以说是过去20年来，法国企业竞争力下滑情况令人担心。”

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)进一步表示，“现在最重要的是各成员国能够利用整顿步伐放慢带来的喘息空间实施经济改革，这些改革对释放经济成长潜能和增强创造就业能力来说必不可少。”