更正-《分析》欧盟领导人峰会临近，但有可能错失扭转经济的良机

(更正：正文第五段译文有误，“通胀率却高居11.5%”应为“失业率却高居11.5%”)

撰稿 Paul Taylor；编译 王丽鑫/朱晓军

路透巴黎11月23日 - 欧盟峰会即将召开，这是与摆脱欧洲经济停滞的大好机会，但我们却可能错失良机。

新一届欧盟领导人将于12月18-19日召开会议，会上他们有机会采取联合行动，应对经济停滞以及高失业问题。正是这些问题加剧了对欧盟的失望情绪，并导致一些选民的反欧盟抗议活动。

然而，所有迹象都显示，他们可能错失良机。

欧元区在债务危机的后续影响中难以自拔，因乌克兰问题而与俄罗斯关系陷入僵局，更是令经济雪上加霜。

通胀率和经济成长在1%下方徘徊，失业率却高居11.5%，西班牙和希腊失业率比这还高出一倍多。连欧盟经济的动力引擎--德国也遭遇到经济放缓。

美国前财长萨默斯称，欧元区面临“长期经济停滞”的风险，这种停滞类似20世纪30年代大萧条之后的情况。

法国经济原地踏步，意大利则重陷衰退，这两个国家都未能达到欧盟规定的预算赤字和债务削减要求，因而与欧盟和德国关系紧张。

“就业和经济不成长，欧洲(一体化)的概念就面临危险，”即将离任的欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)上周称。他的继任者--波兰人图斯克(Donald Tusk)将担负在峰会上达成经济政策新协议的任务。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉8月在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的全球央行总裁会议上提出了欧洲达成“新协议”的议程。

他呼吁在欧洲央行采取货币激励政策的同时，各国通过财政政策促进需求，提高欧盟公共投资，并加强有利于增长的经济结构改革。

德拉吉在周五强调挑战的艰巨性，指出经济前景黯淡，并承诺“尽快”采取行动对抗令人担心的低通胀问题。

然而，尽管欧洲央行本月表现出团结性，但以德国央行总裁魏德曼为首的反对派却不赞同购买公债这类大胆的量化宽松举措，这是德拉吉难以克服的障碍。

“德拉吉需要的，是在峰会上就投资问题达成一项积极协议，承诺协同经济改革并加强财政纪律，为他推进量化宽松政策提供政治支持，”一欧盟高级官员称，指的是央行大规模购买资产的政策。

“但峰会可能让人失望。”

**“虚假资金”**

新任欧盟执委会主席贾克承诺，将对交通、能源和数字网络等公共项目投资3,000亿欧元(3,760亿美元)。

但是，预计这些项目所需要的资金将主要来自对现有欧盟预算和欧洲投资银行资金的再利用，即便有新的公共资金参与也料为数不多。

法国经济部长马克龙上周称，如果投资计划建立在“虚假资金”基础上，而没有至少800亿欧元的新的“真实资金”参与，那效果就有可能令人失望。

同时，欧元区第二和第三大经济体--法国与意大利都面临重重困难，它们还都不太敢采取措施改革僵化的就业市场，并进一步迎接更多竞争。

除非最后关头出台令人意外的政策，欧盟领导人恐怕只能开出空头支票，无法根本上改变迄今未能驱动增长的一系列经济政策。

“由于欧元区的架构，很难出台不景气情况下所需的激进政策，”英国华威大学经济史教授Nicholas Crafts称。

“我认为短期内供应面改革难以提供足够帮助。这意味着习惯了顺境的欧洲央行将接受暴风雨的考验。”

鉴于国内各种限制、各国经济理念不一而且互不信任，峰会的结果很可能令人失望。

德国总理梅克尔相信，欧洲无法依靠借入资金来独立摆脱危机，并认为法国和意大利都缺少经济改革。

本周(11月29日)一项法德联合研究将明确两国结构改革和公共投资方面的重点，这或许是希望之一。

法德两国或许会以经济学家Jean Pisani-Ferry及Henrik Enderlein的建议为基础，进行法国进一步改革和德国增加投资的讨价还价。