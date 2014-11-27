欧盟经济提振计划想法好操作难 新资金来源存疑

图为在德国央行一次记者会上拍摄的欧元现钞。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法国斯特拉斯堡11月26日 - 欧盟执委会周三提出规模3,000亿欧元(3,750亿美元)、振兴欧洲经济的计划。该计划规模是欧盟贡献资金的15倍，需要民间投资者出资才能运作，但一些人对此表示怀疑。

法国和意大利对该计划表示谨慎欢迎，但一些企业界领袖和经济学家对投资能否兑现持怀疑态度。

欧盟执委会的新主席容克(Jean-Claude Juncker)承认该计划缺乏新的大型公共支出，欧盟只能向这项计划提供80亿欧元，但他表示，再去增加公共债务负担不会起到帮助。

“我们又没有印钞机，”容克对欧洲议会表示。

欧洲议会主要的中右翼、中左翼和自由派人士认为该计划是个良好的开始，对之表示谨慎欢迎，但他们表示，要是投资基金的规模更大一些就更好了。

然而， 极右派、左翼及绿党代表表示，高杠杆使得此项计划如同一场空想，风险归公，而任何获利却归于私有。

“这是一场闹剧，一再循环上演，只是贴上不同标签。这是无用的，只是在耍花招、无稽之谈。”比利时极右派Vlaams Belang党的Gerolf Annemans说。

容克为其提案辩护道，这是让欧洲数以百万计失业人口回归职场策略的第三根支柱。策略的另两根支柱是结构性改革和降低金融危机期间累积的债务和赤字。

“欧洲需要快速启动，今天执委会接上了对接线。”本月才上任的容克表示。

资金图表：link.reuters.com/jem53w

执委会计划纲要： bit.ly/1HFx3ze

执委会估计这项计划在未来三年每年可望为经济成长再添1个百分点，并创造100万个就业岗位。

计划旨在显示，当许多人都因高失业率和多年经济疲软而感幻灭之时，欧盟在为其人民努力。

**计划将采用高杠杆毫无新意**

从奥地利钢铁商Voestalpine(VOES.VI)老板到法兴银行(SOGN.PA)高层等企业界人士，对这一提振投资的举措均表示谨慎欢迎。但意大利雇主协会Confindustria表示，15倍的杠杆率很高，实际资金来源却不明确。

摩根大通分析师形容采用高杠杆率的做法毫无新意，他们指出，民间投资者或许不愿拿出约2,840亿欧元，确认项目的过程似乎也进展不顺，有些项目可能都已经做过了。

欧盟和欧洲投资银行(EIB)分别只拨备了80亿和50亿欧元，用于帮助向特别基金提供210亿欧元资金，该基金将由EIB管理。

这项特别基金旨在吸引民间投资者，有可能在未来三年内放大为3,000亿欧元的投资，并创造100万个就业岗位。

欧盟执委会副主席卡泰宁称，他将在未来七个月在欧盟国家举行路演，期间也计划向中国和中东的投资者做推介。

容克称，欧洲陷入了“投资陷阱”，民间投资者手中有大笔资金，但却不愿进行投资，这些资金中有一部分甚至是欧洲央行为防止通缩而提供的。

通过为那些将改善欧洲基础设施的项目提供担保来吸收初期风险，容克认为欧盟可以吸引到更多民间投资加入。(完)

(编译 白云/张若琪; 审校 戴素萍)

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