欧洲经济：ECB执委科尔支持IMF观点，称欧洲进行结构性改革正当时

路透卢森堡6月20日 - 欧洲央行执委科尔周五表示，极低的贷款成本让欧洲有很好的机会实施刺激经济增长和改善公共财政所急需的改革举措。

“机会之窗已经打开。市场状况非同寻常，这些不是理所当然的，因此要抓紧时间进行结构性改革，”科尔周五在参加欧盟财长会议间隙向记者称。

欧洲央行6月5日下调利率至纪录低位，祭出一系列举措以向脆弱的欧元区经济注入资金，并承诺若有必要，将采取更多行动以防止欧洲陷入日本式通缩泥潭。

欧洲央行的决定已推动短期货币市场利率至纪录低位，欧元无担保之加权平均隔夜利率降至近零水准。

“货币条件和金融环境都很好，也很有利。欧洲央行已暗示利率将在更长时间内守在低位，而这为改革提供了契机，”科尔称。