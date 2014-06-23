欧洲经济：ECB执委科尔支持IMF观点，称欧洲进行结构性改革正当时

中国基金：3月公募基金资产管理规模达9.3万亿元，创出历史新高
路透上海4月26日 - 据中国基金业协会官方微信，3月公募基金资产管理规模达9.295万亿元人民币，创出历史新高；较上月增加4,721.1亿元，这亦是2016年1月以来净流入规模最大的一个月。
路透卢森堡6月20日 - 欧洲央行执委科尔周五表示，极低的贷款成本让欧洲有很好的机会实施刺激经济增长和改善公共财政所急需的改革举措。
“机会之窗已经打开。市场状况非同寻常，这些不是理所当然的，因此要抓紧时间进行结构性改革，”科尔周五在参加欧盟财长会议间隙向记者称。
欧洲央行6月5日下调利率至纪录低位，祭出一系列举措以向脆弱的欧元区经济注入资金，并承诺若有必要，将采取更多行动以防止欧洲陷入日本式通缩泥潭。
欧洲央行的决定已推动短期货币市场利率至纪录低位，欧元无担保之加权平均隔夜利率降至近零水准。
“货币条件和金融环境都很好，也很有利。欧洲央行已暗示利率将在更长时间内守在低位，而这为改革提供了契机，”科尔称。
科尔的呼吁加大了欧盟成员国采取更多行动以应对结构性问题的压力。此前，国际货币基金组织(IMF)已在周四晚向欧元区表示，“考虑到市场环境良好，现在是时候进行改革以刺激成长。”(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透上海4月26日 - 据中国基金业协会官方微信，3月公募基金资产管理规模达9.295万亿元人民币，创出历史新高；较上月增加4,721.1亿元，这亦是2016年1月以来净流入规模最大的一个月。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/26 英国 标售票息0-1/8%、2046年到期的通胀保值公 债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26 意大利 标售国库券 4/26 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。