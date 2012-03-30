欧元区将把EFSF/ESM总体贷款上限提升至7,000亿欧元

社交软件公司Snap周三将为IPO定价 目标筹资30亿美元
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
路透哥本哈根3月30日电----欧元区财长周五在一份声明中称,欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(ESM)的总体贷款上限将提升至7,000亿欧元,目前为5,000亿欧元.
声明亦称,欧元区目前共计动员了约8,000亿欧元的资金,超过1万亿美元.
欧元集团声明并显示,欧元区EFSF/ESM救助基金将确保5,000亿欧元的新贷款能力,直至2013年中期.(完)
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路透东京3月1日 - 日本首相安倍晋三的顾问西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
路透华盛顿2月28日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)表示，总统特朗普周二首次对全体国会发表讲话时，没有为开征边境税的计划背书，不过他誓言要为美国出口企业创造公平的税赋环境。