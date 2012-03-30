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国际财经 | 2012年 3月 31日 星期六 06:45 BJT

欧元区将把EFSF/ESM总体贷款上限提升至7,000亿欧元

路透哥本哈根3月30日电----欧元区财长周五在一份声明中称,欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(ESM)的总体贷款上限将提升至7,000亿欧元,目前为5,000亿欧元.

声明亦称,欧元区目前共计动员了约8,000亿欧元的资金,超过1万亿美元.

欧元集团声明并显示,欧元区EFSF/ESM救助基金将确保5,000亿欧元的新贷款能力,直至2013年中期.(完)

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