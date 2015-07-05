EFSF宣布希腊对欧元区贷款违约 保留提前收回款项的权利

路透布鲁塞尔7月3日 - 希腊最大的债权人--欧元区救助基金在希腊未能按时偿还国际货币基金组织(IMF)款项后，于周五宣布希腊政府对欧元区贷款违约，并保留提前收回1,309亿欧元资金的权利。

欧洲金融稳定机构(EFSF)表示，希腊周二未能偿还IMF款项，“根据EFSF与希腊签订的金融协议，构成了违约事件”。

EFSF声明称，其理事会决定保留在晚些时候，就该机构对希腊的贷款采取行动的权利。

EFSF执行长雷格林(Klaus Regling)有两个选择：要么放弃这些债权，要么要求立刻还钱；而后者将导致希腊破产，并迫使欧元区成员国政府承受更大损失。

“这一违约事件引发深切担忧，”雷格林在声明中表示。“它打破了希腊有关遵守对所有债权人的财务义务的承诺，同时可能为希腊经济和人民带来严重的后果。”

专家表示，EFSF宣布发生“违约事件”可能迫使欧元区在希腊公投结束后举行的新协商中，对希腊债务减免有所行动，尽管欧元区领导人一直努力推迟作出这一选择。

“这意味着希腊必须比原先预期大幅加快削减公共债务的步伐，”经济智库DIW的负责人Marcel Fratzscher称。违约意味着欧元区需要“首先恢复希腊债务的可持续性，然后才能同意新的救助计划”。

EFSF表示，将与欧元区成员国、欧盟执委会和IMF就未来的行动进行协商。

声明中还称，希腊违约没有影响到EFSF偿还债权持有人的能力，强调该基金依靠“强有力的担保架构”在资本市场融资。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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