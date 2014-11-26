欧盟同意成立投资基金EFSI 盼能创造出百万个就业岗位

路透布鲁塞尔/斯特拉斯堡11月25日 - 欧盟执委会周二同意以210亿欧元(260亿美元)成立一个新基金，希望在未来三年内释出多数来自民间投资的3,000亿欧元，创造一百万个工作机会。

欧盟执委会主席贾克周三将向欧洲议会提出成立欧洲策略投资基金(EFSI)，他本月就职之前曾承诺要向基础建设项目引资3,000亿欧元以刺激成长。

在欧盟成员国多数抑制支出以降低债务的时候，金融市场乐于见到大手笔资金来活络欧洲停滞的经济--尽管这项计划并没有涉及新的欧盟资金。

虽然根据执委会估算，这项基金可望在未来三年每年仅增加经济成长率一个百分点。但对它的期望是盼能一扫经济挥之不去的阴霾。

欧盟官员表示，基本上EFSI将以“风险缓冲”的角色和欧洲投资银行合作，先于其他债权人承担项目亏损。执委会希望此举能够在许多金融机构满手都是欧洲央行提供的低廉成本资金时，打破他们不愿投资的心态。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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