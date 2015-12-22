欧盟监管机构批准霍尼韦尔收购Elster 但有条件限制

中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透布鲁塞尔12月21日 - 欧盟反垄断机构周一批准了霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)以51亿美元收购Elster Group，但附带条件限制。Elster是英国Melrose Industries(MRON.L)旗下公用事业仪表业务部门。
霍尼韦尔7月同意收购Elster，成为该公司逾10年来最大的一笔收购。
欧盟执委会称，批准该案需要霍尼韦尔剥离其天然气仪表业务。
欧盟执委会在一份声明中称，若出售其德国天然气仪表制造厂全部股权，将彻底消除两家公司的业务重叠。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。