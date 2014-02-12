对于欧洲新兴市场 危机潜伏于政策而非资金需求

* 欧洲新兴市场中，匈牙利、罗马尼亚更为脆弱

* 政局及其对央行的影响令投资人忧心

* 匈牙利的债务及外资持有比例是一隐忧

* 波兰在历经养老金政策风暴后重获青睐

撰稿 Marc Jones

路透伦敦2月11日 -相较于多数新兴市场而言，中欧及东欧对于最近的这场风暴表现相对有抵抗力，但匈牙利及罗马尼亚显示出该区域并未幸免于难，而投资人所担心的不仅止于资金外逃。

尽管比起印尼、南非、巴西、印度及土耳其等迫切需要经常帐缺口融资的“脆弱五国”，多数中欧市场过去一年的表现相对良好，但过去数周仍不免有许多国家被卷入了新兴市场风暴中。

匈牙利特别有可能成为第六个脆弱国家。

尽管布达佩斯当局坚称，其经常帐盈余使其不用那么仰赖外国股票及债券投资人的善意，但其汇率及股市.BUX进一步走跌，突显出其对于投资资金流动的倚赖程度。

其所给人的启示，就在于混乱政局及软弱央行对国家形象造成的伤害可能不亚于赤字问题。

安本资产管理的基金经理ViktorSzabo指出，匈牙利债务与年度经济产出之比接近80%，与外资银行角力，且央行更关注降息，这些因素意味着他在避开这一市场。

“匈牙利经常帐方面不存在问题...但其债务水平较高，其中很大一部分是外币债务，”Szabo表示。“债务再融资变得愈发昂贵，再出现一波全球性避险势头，则有可能导致标债失败。”

匈牙利和波兰周四均顺利标券。但匈牙利福林兑欧元仍接近两年半低点，反映借款成本的匈牙利十年期公债收益率几乎难以脱离六个月高位，因此那些追逐溢价的投资者选择购买该国债券而不是购买超安全的德国或波兰债券。

浏览新兴市场货币2014年表现，请点选(link.reuters.com/jus35t)

浏览脆弱五国货币走势，请点选(link.reuters.com/vaw26v)

浏览新兴市场主权债信风险，请点选(link.reuters.com/jyb82v)

**波兰“样板”**

罗马尼亚和塞尔维亚都像匈牙利一样，显示了一些紧张势头，不过央行干预帮助限制了对货币列伊和第纳尔的影响。

巴克莱新兴市场资深分析师DanielHewitt表示，在这些地区美元使用有限，这应有所帮助，但也无法因此避免汇率的再次大幅下滑。

在印度、土耳其和南非出于防卫而突然上调利率后，各个央行的政策立场在保卫本币中的作用就显得愈发重要。

匈牙利央行的货币决策者均是由当前政府任命的，该国利率在2012年时达到峰值7%，而在上个月已经降至2.85%。

匈牙利央行将在2月18日再度商讨利率，而随着能源价格下跌导致通胀率极低，该国央行维持仍有空间下调利率的立场。不过上周发自政客的杂音，暗示局面或在改变。

“在我看来，匈牙利和波兰在最近卖压中的差异令人侧目。”Hewitt称，“匈牙利央行似乎将货币政策推得过于宽松...而波兰则一直相当紧。”

Hewitt及Szabo均认为波兰股汇市最能抵御任何进一步的动荡。

波兰作为该区域最大的新兴经济体，已摆脱投资人不认同去年退休基金国有化的效应。即使利率偏高，该国今年经济成长率料仍将逼近3%。波兰币几乎尽数扳回近期的跌幅，该国主要股指.WIG20亦告反弹。

波兰与复苏中的德国等欧洲核心经济体的联系，使得该国货币占有先天上的优势，而央行可能考虑在今年稍晚调高利率。

“对我来说，波兰是个真正的指标，”汇丰驻伦敦的新兴市场策略师MuratToprak补充说。“波兰经济面良好...该国若开始涌现卖压，我们就得担心诸多不同的国家。”**身处欧盟的好处**

波兰，匈牙利及捷克身为欧盟成员国，必须遵守该联盟的财政规定。

过去几年，这个规定限制了政府通过大规模赤字，以支持经济增长的能力。

但这也抑制了经常帐赤字，使得本币避免了美国退出宽松政策可能引发的资本外逃风险。

此外，欧盟的凝聚基金(cohesionfund)还能帮助这些前共产主义国家重建基础设施。这正是这些国家所缺乏可赖以与其它地区新兴经济体展开竞争的投资。

“这些国家最重要的事情是经济增长。近期出炉的经济数据都不错...所以他们有望表现出众，”巴克莱的Hewitt说。

“如果情况真的稳定下来，就连匈牙利都会越来越强劲。”(完)

(编译/审校 张明钧/李爽/田建华/龚芳/白云/张荻/高琦/侯向明)

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