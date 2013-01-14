欧股收跌 升势动能减退

调查：加拿大经济虽然改善 但似乎不能作为升息信号
路透4月7日 - 路透调查中将近半数受访分析师认为，加拿大经济成长前景今年已经改善，但在美国贸易政策不够明确的情况下，加拿大央行对升息采取谨慎态度，是正确之举。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%
* Euro STOXX 50指数接近"超买"水平,容易下跌
* 股市健康盘整,中期前景正面
路透伦敦1月14日 - 欧洲股市周一收在两周低位,因苹果(AAPL.O)iPhone 5需求忧虑带动美国股市下跌,使投资人对欧洲股市近期涨势了结部份获利.
技术图表显示,欧洲股市交投在接近"超买"水平,短期容易进一步下跌,尽管中期前景仍然正面,且市场有潜力创下新高.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%,报1,159.76点,此为1月2日来最低收位,在本月稍早触及22个月高位.
该指数稍早攀升至1,167.10点高位,受助于一些并购消息,但之后跟随美国股市走软,因投资人忧虑市场可能失去动能.
"欧洲股市失去早盘的吸引力,受美股下跌拖累,且欧洲一些并购活动的消息不强,"Charles Stanley私人客户研究部主管Jeremy Batstone-Carr说.
意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB下滑0.6%,因该国政治存在不确定性.意大利下月进行选举,周日民调显示,选民对前意大利总理贝卢斯科尼的中间偏右政党联盟的支持率上升,可能使占优势的意大利左派政党即使在选举中胜出,要组建运作稳定的议会也更为困难.
欧元区绩优股Euro STOXX 50 index .STOXX50E下跌0.1%,至2,715.16点,相对强弱指标为68,表示交易状况接近超买,意味该指数容易下跌.
"短期而言,市场处于'超买',但我认为这是在2,600点水平上方健康盘整而已,没有别的,"Westhouse Securities技术分析师Dominic Hawker说.
德意志银行对市场中期前景也持正面看法.该行报告称,在2013年,新一轮企业增加股息,欧洲股市应从中得益.
英国富时100指数.FTSE收低0.22%,报6,107.86点;德国股市DAX指数.GDAXI上升0.18%,报7,729.52点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.06%,报3,708.25点.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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