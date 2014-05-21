欧盟国家应进行能源系统压力测试--执委会草案

路透布鲁塞尔5月20日 - 据路透看到的一份欧盟执委会文件草案显示，欧盟国家应在冬季前进行压力测试，看看如果乌克兰危机导致俄罗斯天然气供应中断，这些国家会受到多大程度的冲击。

在俄罗斯吞并克里米亚后，欧盟领导人今年初呼吁执委会起草方案，拿出一系列举措，以便在短期和较长期内改善区内能源安全。

欧盟从俄罗斯进口的天然气，大约一半要经过乌克兰。

乌克兰拒绝按照俄罗斯要求的天然气价格付款，令人非常担心天然气供应可能中断，但真正的风险却在于，到今年冬天时，天然气储备可能不足，而需求也将明显增大。

执委会号召成员国在冬季来临前进行一次欧盟能源系统压力测试，并研究后备机制，例如增加天然气库存和寻求降低需求的短期方法。

执委会还希望其他主要供应国在可能的情况下扩大能源生产，并寄望包括液化天然气在内的全球天然气资源转而输往欧洲。

按进口量计算，德国是欧洲最大的俄罗斯天然气进口国，此外东欧六个国家完全依赖俄罗斯天然气。

**现况及进展**

在上次乌克兰与俄罗斯之间因价格争议引发天然气供应危机后，欧盟已经采取了一些预防措施，比如留出可满足30天需求的天然气库存等。

欧盟执委会正在评估是否应增加预留的天然气量。

从较长期而言，执委会还简要描述了2030年能源与环境政策的前景，包括改善能源利用效率和加大可再生能源使用比例。

执委会还基于成员国之间更好的跨境联系，加快努力以完成构建单一能源市场。

这份文件草稿表示，执委会将检视是否“可以研究出一个天然气交易流程，帮助增强市场透明度”。

不过文件中还称，各种选项不能与欧盟的反垄断法规相冲突。

欧盟成员国将在6月峰会上审查增强欧洲能源安全性的所有选项。(完)

(编译 许娜/徐文焰；审校 郑茵/李爽)

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