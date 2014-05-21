欧盟国家应进行能源系统压力测试--执委会草案

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透布鲁塞尔5月20日 - 据路透看到的一份欧盟执委会文件草案显示，欧盟国家应在冬季前进行压力测试，看看如果乌克兰危机导致俄罗斯天然气供应中断，这些国家会受到多大程度的冲击。
在俄罗斯吞并克里米亚后，欧盟领导人今年初呼吁执委会起草方案，拿出一系列举措，以便在短期和较长期内改善区内能源安全。
欧盟从俄罗斯进口的天然气，大约一半要经过乌克兰。
乌克兰拒绝按照俄罗斯要求的天然气价格付款，令人非常担心天然气供应可能中断，但真正的风险却在于，到今年冬天时，天然气储备可能不足，而需求也将明显增大。
执委会号召成员国在冬季来临前进行一次欧盟能源系统压力测试，并研究后备机制，例如增加天然气库存和寻求降低需求的短期方法。
执委会还希望其他主要供应国在可能的情况下扩大能源生产，并寄望包括液化天然气在内的全球天然气资源转而输往欧洲。
按进口量计算，德国是欧洲最大的俄罗斯天然气进口国，此外东欧六个国家完全依赖俄罗斯天然气。
**现况及进展**
在上次乌克兰与俄罗斯之间因价格争议引发天然气供应危机后，欧盟已经采取了一些预防措施，比如留出可满足30天需求的天然气库存等。
欧盟执委会正在评估是否应增加预留的天然气量。
从较长期而言，执委会还简要描述了2030年能源与环境政策的前景，包括改善能源利用效率和加大可再生能源使用比例。
执委会还基于成员国之间更好的跨境联系，加快努力以完成构建单一能源市场。
这份文件草稿表示，执委会将检视是否“可以研究出一个天然气交易流程，帮助增强市场透明度”。
不过文件中还称，各种选项不能与欧盟的反垄断法规相冲突。
欧盟成员国将在6月峰会上审查增强欧洲能源安全性的所有选项。(完)
(编译 许娜/徐文焰；审校 郑茵/李爽)
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