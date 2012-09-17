欧元区救助基金将於10月底前启动--欧元集团主席

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透尼科西亚9月14日电---欧元集团主席容克周五表示,欧元区永久救助基金将在下月底准备就绪并投入运行.两天前德国宪法法院同意推进该基金.
容克对记者表示,成员国将在10月底以前分两笔向欧洲稳定机制(ESM)注资320亿欧元(420.7亿美元),使其具备大约2,000亿欧元的初始贷款能力.
未来三年内,ESM将达到5,000亿欧元的全部贷款能力,但如果有必要的话,欧元区国家可以提前向其注资.
ESM将与临时性的欧洲金融稳定机构(EFSF)并存一年,但任何新的救助案都将由ESM负责.
这两个基金都可以提供预防性信贷额度;在一级市场标售或者二级市场中购买债券;单独投资或与其它投资者联合投资;向欧元区公债提供部分保险,并提供全面的救助计划,使一国可以数年内不必进入市场筹资.
ESM理事会的首次会议将在10月8日欧元集团会议的间隙召开.
金融市场本周较为平静,部分因为德国宪法法院为ESM的建立扫清了道路,只是判决坚持该国议会对於德国增加出资一事有充分的知情权,并拥有否决权.
容克表示,这项裁决并不对ESM构成障碍.
"我们都同意,在没有获得其代表事先同意的情况下,对该条约任何条款的解读,都不得导致对ESM出资义务的提高,"容克对记者说.
欧元集团将在未来数日发表声明,说明这些条件要如何达成.
ESM原本应在7月生效,承担起制止欧债危机蔓延的防火墙任务,但因等待德国宪法法院的批准而延迟.德国对ESM的注资比重超过四分之一.
德国总统周四签署纾困条约,但是要等到政府达成宪法法院设下的条件後,整个批准程序才算完成.
不过欧盟外交人士对路透说,财长们对於ESM提供贷款的利率尚未达成协议.
目前的纾困基金EFSF并未向申请借贷的国家收取任何违约罚息,但ESM可能会.
荷兰及德国等北方国家希望设定这类罚息,以避免道德风险,但意大利等国却坚持,限於财务困境的国家不应受到更进一步惩罚.(完)
--编译 张涛/李婷仪;审校 郑茵
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