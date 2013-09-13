欧洲向建立欧元区银行业联盟迈出第一步

路透法国斯特拉斯堡9月12日 - 欧洲立法者周四授予欧洲央行监管欧元区多达6,000家银行的新权力，此为建立区内银行业联盟的第一步。

立法者表决同意允许欧洲央行从2014年起开始成为新的银行业监管者，而早在近一年前欧元区成员国政府就对这个计划表示了支持。

为欧元区银行建立单一框架和防护网，并确立清算关闭破产机构和保护储户存款的机制，是欧盟最宏大且最具挑战性的项目之一。

对希腊、爱尔兰、葡萄牙和塞浦路斯实施援助后的三年多时间里，金融市场风波不断，在欧元区建立更加统一的银行体系，被视为抵御未来危机的关键措施。

但也存在相关顾虑。欧洲最大的经济体德国曾试图限制欧洲央行的监管范围，并限制成立独立机构或基金处理破产银行的计划，因为德国担心最后要由它来分担相关费用。

欧洲议会也曾寻求提高自己在危机反应中的影响力，一度威胁推迟批准授予欧洲央行监管权，除非央行愿意与议会分享它的决策细节。

那些障碍中有许多如今都得到解决，周二晚间，欧洲央行证实，欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)与欧洲央行总裁德拉吉达成了协议。

欧洲央行将在2014年下半年成为单一监管者。德拉吉希望届时也能看到一家关闭破产银行的专门机构成立，并投入运转。欧盟各国财长将于周五在立陶宛首都维尔纽斯讨论这个问题。

他们希望能在今年底前就此达成协议。(完)

(编译 白云; 审校 张明钧)

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