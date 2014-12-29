焦点：欧元贸易加权汇率2015年或将意外上升

图为在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦12月28日 - 虽然投资者押注欧元兑美元明年将下跌，但欧洲经济将因此受到提振可能言之过早了，因为欧元兑其他主要贸易伙伴货币可能根本不会贬值。

随着有关欧洲央行(ECB)将更积极宽松货币政策的揣测升温，一些分析师预测欧元兑美元EUR=在2015年底可能从现在的1.22美元跌至平价水准。

然在欧洲央行的欧元贸易加权指数中，美元不再是最重要的成分，人民币已经取而代之，而欧元兑人民币以及英镑、瑞郎和日圆等货币的前景非常不明确。欧元贸易加权指数是欧洲央行偏爱的欧元汇价指标。

欧元兑美元自10月初以来已下跌约3%，欧洲央行在当时表示，其将买进重新打包的债券，藉此对抗欧元区的通缩威胁。

外界强烈预期欧洲央行明年将实施量化宽松政策，买进政府债券。这将涉及印制钞票，以期将接近零的通胀率推高，朝着其略低于2%的目标前进。该刺激政策应该会削弱欧元。

欧洲央行认为，欧元有效汇率若下降10%，将把欧元区通胀率拉高40-50个基点。然而，欧元贸易加权汇率自10月以来实际上升了约0.33%。

中国目前是欧元区最大的贸易伙伴国，欧元兑人民币过去一个月守稳，同期人民币兑美元累计下跌1.5%。

欧元兑人民币上涨，实际上将从中国输入通胀放缓因素，让欧洲央行避免日本式通缩的努力变得徒劳无功。

2015年美国经济预计将强劲增长，促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息，进而提振美元，但中国经济和人民币前景则远没那么明朗。

“明年人民币确有可能更加波动，”Insight Investment旗下外汇主管Paul Lambert称，“人民币注定要贬值。”

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席经济分析师Steen Jakobsen预计，随着中国经济放缓，人民币兑美元明年将至少贬值5%。

**竞相贬值**

许多分析师认为，欧洲央行实施量化宽松计划的一个主要办法就是压低欧元，但这可能很难做到。

在欧元贸易加权汇率篮子中比重排第三位的英镑，明年料将迎来动荡的一年，因5月英国议会选举将堪称数十年来不确定性最大的一次。

在汇率篮子中比重分列第四、第五位的日圆和瑞郎，兑欧元恐怕也难以上升。

日本央行近期扩大国内经济刺激措施，瑞士央行三年来亦一再承诺维护瑞郎兑欧元1.20的汇率上限。本月稍早，瑞士央行还表示，将开始对在央行的瑞郎存款实施负利率，为1970年代以来首次，希望借此能减缓瑞郎的上涨压力。

BMO Capital Markets外汇策略欧洲主管Stephen Gallo说道，拜欧元区经常帐盈余所赐，欧元仍具备结构性强势。比如说，欧洲央行出台举措意在重振有资产担保的证券(ABS)市场，结果将吸引外资买兴，进一步支撑欧元。

“欧央行提供低成本流动性...实际上欧元计价的资产市场可能会吸引到很多买兴，而不会出现大量资本外逃。”他说道。“欧元区资本市场的活跃应会利多欧元。”

欧元指数篮子中其余货币多为其他欧洲国家货币，受欧元区经济的影响很大，而且这些国家的通胀率非常低。据Toscafund首席经济分析师Savvas Savouri看来，2015年这些国家中很多货币兑欧元将会大幅下滑。

“这不再是美元兑欧元的事情，”Savouri说道。“波兰兹罗提，捷克克朗，克罗地亚库纳兑欧元的汇率也颇为重要。”(完)

(编译 戴素萍/许娜/孙茉莉; 审校 张涛/郑茵)

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