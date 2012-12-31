欧元2012年瓦解预言落空 悲观论者仍唱衰未来发展

* 欧元瓦解预言在2012年年中达到高峰

* 专家低估了政治人物维系欧元的意志

* 悲观论者预测2013年将继续苟且拖延,2014年爆发危机

* 希腊有可能再度引发危机,决策官员亦有掉以轻心的风险

路透柏林12月28日 - 在今年5月期间,当欧元区危机愈演愈烈时,曾获诺贝尔奖的经济学家克鲁格曼发表了他最看衰欧元的专栏文章之一,刊在纽约时报上,题目是"大灾难即将到来".

"突然间,很容易看出欧元--这个缺乏政治同盟、残缺的巨大货币同盟实验--会如何从裂缝开始瓦解,"克鲁格曼写道,"我们说的并不是遥远的可能性.分崩离析可能以惊人的速度发生,而且是在几个月的时间内,而不是几年."

预测欧元将在2012年告终的,绝不止克鲁格曼一人.投资大亨索罗斯6月初在意大利一场会议上表示,德国只有短短三个月的机会,可以阻止欧洲的大灾难.

然后7月时,英国央行前货币政策委员会(MPC)委员、花旗集团首席经济学家布堤尔,将希腊退出欧元区的机率提高到90%,他甚至预测会在哪一天发生.

布堤尔曾预言希腊会在2013年1月1日退出欧元区.但目前没人预计希腊将退出欧元区,或者欧元区解体已经迫在眉睫.

半年之前,有关欧元区将解体的说法还喧嚣尘上.其中那些主要的悲观论者还是一些全球知名经济分析师和投资者,这些人大部分居住在美国.

现在六个月过后,他们的预言看起来是错误的,最起码是不成熟的.欧元兑美元已经反弹.希腊、西班牙和意大利等受困国家的债券收益率已经回落.

即使是那些最悲观的人士,也修正了预期,但他们仍警告称.欧元区未来将面临更多艰巨挑战.

"欧洲在政治方面的韧性令我感到吃惊,"克鲁格曼在本月稍早发表的一篇博客中表示.

花旗10月下调了希腊退出欧元区的预期,但仍预计该国未来18个月内退出欧元区的概率高达60%.而且有很多经济分析师认为,尽管打出组合拳,解决了一些问题,但并未伤及危机根源.

克鲁格曼和布堤尔未回复请求他们置评的邮件,索罗斯拒绝接受采访.

**政治意愿**

事后看来,许多人明显低估了欧洲维系欧元的政治意愿,也低估了2012年下半年一系列政策调整对于人气的影响.

最为重要的调整莫过于欧洲央行总裁德拉吉7月誓言将竭尽全力扞卫欧元,这导致了欧央行承诺无限量购买欧元区政府债券;以及德国总理默克尔夏末时对希腊政策的改变.

在权衡希腊退出的弊端与益处数月之后,她终于得出这样的结论:让希腊退出欧元区对欧洲及其自身政治前景所带来的风险太大.

"让希腊退出可能有其逻辑,但这样的结构调整对于希腊及其邻国都将造成极大破坏性,"U.C. Berkeley经济学家Barry Eichengreen称,他一直认为欧元是不可逆的.

"欧洲政治层面的发力,使得人们意识到(政界)将不竭余力地阻止这一货币联盟瓦解.从经济和政治而言,瓦解都是灾难性的."

英国顾问公司Capital Economics曾预测到2012年底将至少有一个国家退出欧元区,现在该公司承认此前低估了欧洲央行挽救欧元的决心以及市场对其承诺的信任.

"可能只是需要更长时间而已,"该公司资深欧洲分析师Jennifer McKeown在谈到欧元区瓦解时表示."很显然这在今年并没有发生."

一些知名投资者也因押注欧元区解体而付出了代价.本月稍早着名的美国对冲基金经理人John Paulson将其2012年遭遇的重大亏损归咎于押注主权债危机将会深化.

而那些反向押注的投资者2012年则因持有10年期希腊和葡萄牙公债而获得近80%的丰厚回报.

**近期危机风险暂时下降**

美国纽约大学经济学教授鲁比尼因其悲观预测,而被称为"末日博士".他从一开始便站在悲观阵营,早在2010年便预测有国家将会被迫放弃欧元.

如今他表示,近期发生大灾难的风险一直在降低.鲁比尼认为2013年仍将是欧洲政治人物"苟且拖延"避免大灾难的一年.

但他认为,欧元算总帐的日子指日可待,2013年风险将会出现转移,而希腊会再次成为最大的威胁.

在6月危机最高峰时,希腊保守政党新民主党大选中险胜反对纾困的左翼激进联盟党,使欧元区躲过一场灾难.

自此之后,希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)一直能够保持其三党联盟团结合作,并能推行获得救助资金所必需的改革措施.但随着希腊衰退迈入第六个年头,公众对政府的支持也在消退,总理的任务将益发艰巨.

近期民调显示,左翼激进联盟党领先5个百分点,突显出希腊政坛在2013年爆发大地震的风险.

"在明年秋季末前,希腊执政联盟可能瓦解,该国退出欧元区的前景或许又会重回台面,"鲁比尼对路透表示.

甚至连Eichengreen等经济学家也不愿宣称危机最糟的情况已经结束,指称欧洲二线国家将有严重衰退,且政治上有自满之虞.

在12月于布鲁塞尔举行的峰会上,欧洲各国政府将有关加强财政整合的正式讨论推迟到2013年中期,且清楚表示要等到2014年及以后才会建立"银行联盟".

"这场危机从头到尾我们看到的就是周而复始的循环,先是采取举措,然后政治人物便以为问题解决了,接着他们袖手旁观,然后情况再度恶化,利差飙涨.我确定未来还会看到更多这种情况."

克鲁格曼一方面讶异于欧洲在2012年避掉了灾难,另一方面也不改其悲观的预测.

他近期在博客上发表了一篇题为"流血的欧洲"的文章,把希腊、葡萄牙、西班牙及爱尔兰等国所实施的节支举措比喻为"中世纪药方",当时人们生病时,用放血的方式来治病.放血让病人病得更严重,却被放更多的血.

克鲁格曼表示,即使欧元打破了崩解预言,但财政紧缩正完全按其经济学原理产生影响.(完)

(编译 蔡美珍/杜明霞/石冠兰/戴素萍; 审校 程琳/田建华)

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