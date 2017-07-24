大型券商及投资者警告欧元升值侵蚀欧洲企业获利

资料图片：2016年7月，法兰克福股票交易所内交易员们的工作场景。

路透伦敦7月21日 - 大型券商和投资者警告称，欧元急升至两年高点可能开始威胁欧洲企业获利的光明前景。这给看好欧洲股市的乐观气氛浇了一盆冷水。今年以来，该地区股市的资金流入势头非常强劲。

据汤森路透的数据，欧洲大型企业的逾半数获利来自欧元区以外，意味着当企业把这些收入汇回欧洲时，欧元走强将造成不利影响。

随着欧洲企业财报季在未来一周全面展开，投资者将密切关注欧元升值对营收来自欧元区以外的企业的损害程度。

德意志银行的策略师发现，欧元贸易加权指数每上升10%，就会导致STOXX 600指数成份股的每股盈余(EPS)减少5%。

对JP摩根欧洲资产管理(Morgan Asset Management Europe)全球市场策略师Nandini Ramakrishnan来说，仍最青睐全球股市，因有良好的经济背景且获利成长回升，但汇率走强是个隐忧。

“欧股最大的挑战是欧元走强”，Ramakrishnan表示。

根据汤森路透数据，今年欧洲企业获利增长料约为14%，在五年来迟滞至获利零成长后明显柳暗花明。

对德意志银行的策略师们来说，欧洲企业获利季开局相对疲弱，部分是因欧元强势。

摩根士丹利策略师亦表达其担忧，指称追踪上修/下修比及衡量分析师信心的获利修正率触及11个月低位，金融业是唯一没有下修获利的行业。

工业股指数料将创下2016年10月以来最大的一个月跌幅，过去两个月走跌；同时出口为主的汽车类指数持坚，7月迄今上涨1.2%，STOXX 600指数则跌1.3%。(完)