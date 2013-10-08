焦点：欧央行汇率言论让欧元多头感到安心

* 市场原先预计欧洲央行会以更多口头警告来压低欧元

* 流动性紧张可能推高欧元汇价

* 欧元/美元一个月风险逆转指标显示欧元可能进一步上涨

* 美国政府关门及债务隐忧均对欧元构成支撑

路透伦敦10月7日 - 在上周欧洲央行总裁德拉吉对欧元升值发出轻描淡写的警告之后，金融市场正等待欧元的进一步上涨。

表面上，欧洲央行以许多政策动作来为阻升欧元打基础，还结合了极度谨慎看待欧元区复苏的观点，承诺在市场利率出现上涨迹象时将挹注更多资金至银行体系。

不过让金融市场更感兴趣的是，上周三德拉吉对欧元的态度和央行2月时的看法之间的鲜明对比。

2月时，欧洲央行声明稿中清楚表达了对汇价压抑成长和物价的疑虑。这一次，却讲得没那么斩钉截铁了。而当德拉吉再度阐述经济成长的关联性时，并没有明确警告称欧元汇率正在伤害经济。

有些分析师认为，这一次欧洲央行也许没那么担心欧元汇率了，因为当前的货币市场利率很低--和2月时的节节高升成明显对比。

ING外汇策略师Tom Levinson称，“当时，欧洲央行在抗击货币市场利率上行趋势，欧洲央行认为必须严格控制货币市场利率，才能实现经济持续复苏。”

“近几周货币市场利率下跌，可能使得(欧洲央行总裁)德拉吉决定不必更为激进了。”

**美国定时炸弹**

自一年前德拉吉发表欧洲央行将不遗余力保卫欧元的里程碑式言论以来，欧元的前景基本大大改观了。

欧元区看来会连续第二个季度录得微弱但坚实的成长。对于意大利政府倒台的忧虑现已消退。

爱尔兰将成为首个重回市场融资的受援助政府。甚至希腊都有望从衰退中走出来。

而且，过去一周美国债务可能违约的前景使得欧元成为投资者寻求安全庇护的避风港。

德意志银行外汇策略师Alan Ruskin说，“我们越接近那个前景，就越发预计世界将涌向各类安全货币，按受青睐程度依次为日圆、瑞郎、欧元、英镑。”他并认为欧元可望达到1.40美元。

上一次劲扬至这样的水准还是在两年前，果真如此将促使欧洲央行展开口头干预。一些分析师认为，鉴于欧元贸易加权汇率已经处于两年高位，预计欧洲央行在欧元升至上述水准之前就会开口。

“一旦到达1.38美元附近，估计欧洲央行就会出来讲话，因这确实导致了金融环境收紧，”东方汇理银行汇率分析师Manuel Oliveri说。该银行看多欧元，短期目标位在1.3830。

**展望**

几周前欧洲央行表示，已做好准备向银行提供进一步的长期贷款，以避免货币市场利率上升。许多人认为此举是央行暗度陈仓，力图压低欧元。欧元在过去一个月中已经上涨了约4%。

部分因为欧洲央行的表态，欧元区货币市场利率较2月高位下跌。一年期欧元无担保之加权平均隔夜利率报0.35%，远低于2月时的高点0.475%。该利率显示一年期平均隔夜利率在一年时间内的预计波动区间。

另一方面，一个月期欧元/美元风险逆转指标显示欧元上涨的倾向。

“欧元在短期内有涨至1.37美元的动力，因欧洲央行目前的政策并未指向汇率，”RTFX资产管理公司投资组合经理人Francesco Scotto说。(完)

(编译 李婷仪/石冠兰/郑茵 审校 侯向明/张涛)

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