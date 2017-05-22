欧盟称欧元区国家财政状况改善 法国和西班牙赤字仍超标

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透布鲁塞尔5月22日 - 欧盟执委会周一称，欧元区国家的财政状况已改善，表明欧元区财政稳定性不断增强，但法国和西班牙仍高于欧盟规则设定的赤字上限，意大利仍面临“紧迫”挑战。
欧盟执委会在每年春季发布的例行报告中发表了上述评估。例行报告旨在对欧盟28个成员国提出经济改革建议，并对财务状况失衡的国家采取纪律措施。
2016年欧元区19国已将总预算赤字相对于该区国内生产总值(GDP)的比例降至1.5%。今明两年预算赤字相对于GDP的比例将进一步下降，将远低于欧盟规则要求的3%以下。
欧盟去年的总预算赤字相当于GDP的1.7%，接下来也可能会下降。
但欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西说，经济复苏和预算状况改善情况“不均衡”。
欧元区第二大经济体--法国因预算赤字高于GDP的3%而仍处于纪律程序当中。法国赤字相对于GDP的比例今年料下降，但2018年料将重回3%上方，除非总统马克龙组建的政府在未来几个月批准新的经济改革。
欧盟执委会称，西班牙、希腊和英国也因赤字过高仍处纪律程序中。
意大利的公共债务很高，是面临“紧迫挑战”的国家之一。(完)
(编译 汪红英；审校 刘秀红)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。