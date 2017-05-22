欧盟称欧元区国家财政状况改善 法国和西班牙赤字仍超标

路透布鲁塞尔5月22日 - 欧盟执委会周一称，欧元区国家的财政状况已改善，表明欧元区财政稳定性不断增强，但法国和西班牙仍高于欧盟规则设定的赤字上限，意大利仍面临“紧迫”挑战。

欧盟执委会在每年春季发布的例行报告中发表了上述评估。例行报告旨在对欧盟28个成员国提出经济改革建议，并对财务状况失衡的国家采取纪律措施。

2016年欧元区19国已将总预算赤字相对于该区国内生产总值(GDP)的比例降至1.5%。今明两年预算赤字相对于GDP的比例将进一步下降，将远低于欧盟规则要求的3%以下。

欧盟去年的总预算赤字相当于GDP的1.7%，接下来也可能会下降。

但欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西说，经济复苏和预算状况改善情况“不均衡”。

欧元区第二大经济体--法国因预算赤字高于GDP的3%而仍处于纪律程序当中。法国赤字相对于GDP的比例今年料下降，但2018年料将重回3%上方，除非总统马克龙组建的政府在未来几个月批准新的经济改革。

欧盟执委会称，西班牙、希腊和英国也因赤字过高仍处纪律程序中。

意大利的公共债务很高，是面临“紧迫挑战”的国家之一。(完)