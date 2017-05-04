焦点：欧盟将出台法律 意欲掌控更多权力监管欧元清算业务--消息

路透伦敦5月3日 - 一名知悉情况的消息人士周三称，欧盟将在下月公布一份法律草案，以给予欧盟更多权力监管欧元计价证券的清算；在英国还没退欧，就和英国互相较量。

伦敦是全球金融中心，大量的欧元交易都通过伦敦的清算机构进行。欧元区一直希望更多掌控这方面的业务，而英国退欧的决定，则为此提供了新动力。

该要求匿名的消息人士称，欧盟执委会考虑到，清算机构对于金融系统的重要性日益突出，意味着有必要“强化当前的监管安排”。

由于欧盟与英国将展开退欧谈判，对英国而言，欧盟采取此举的时机在政治上格外敏感。英国欲保住伦敦做为欧洲最大金融中心的地位及其带来的庞大税收。

清算所是股市、债市或衍生品买卖双方的居间机构，功能在于确保完成交易，即使其中一方破产。

一旦英国在2019年完成脱欧，位于伦敦的欧盟最大欧元计价证券清算机构--伦敦清算所(LCH)将置身于欧盟法规体系之外。

“预料中的英国脱欧，将对欧洲清算的管理与监督造成重大冲击，”该消息人士引述欧盟的“通报”表示。这项举措最快可能于周四公布，阐释下月法规草案的依据。

高达75%的欧元利率衍生品都是在英国由LCH清算。这种衍生品是全球交投最多的掉期合约。

通报称，欧盟各监管机构“更为一体化的监督”，以及让欧洲央行承担更多责任，有助于推进欧元区打造更深度资本市场的“紧迫”任务。

消息人士援引该通报称，在欧元区金融市场发挥系统性作用的欧盟以外清算机构，应该“受制于欧盟法律框架下的保障措施”。

“这在必要情况下包括欧盟层面/所在国家的直接监管。”

**适当规模的欧元清算业务留在伦敦？**

对欧元清算业务的争夺已有数年时间，欧洲央行曾想要求处理较大规模欧元计价证券的清算所选址在欧元区内，但被欧盟法院否决。

欧盟法院称，欧洲央行不具备实施这种“选址”政策的法律权力。而新的法规草案及英退将会改变这种局面。

伦敦的银行业及交易所管理人士称，强制转移欧元计价清算将会破坏交易池，并增加用户的成本。

LCH的母公司--伦敦证券交易所集团(LSE)的执行长Xavier Rolet警告称，欧盟在考虑对伦敦的欧元清算业务设置上限，将威胁到当地数以千计的工作岗位。

英国央行总裁卡尼上月在路透举办的一次活动中称，英国将与欧盟当局密切沟通，确保“适当规模”的欧元清算业务继续留在伦敦，这表明伦敦的清算业务规模发生变化可能不可避免。(完)