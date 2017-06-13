焦点：欧盟计划在英国退欧后加强掌控欧元清算--消息人士

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透伦敦6月13日 - 一位熟悉情况的消息人士称，欧盟(EU)计划增强自身的权力，以在英国退欧后将欧元清算业务从伦敦金融中心迁移到欧盟，并且要采用一种更接近美国模式的结算体系。
金融行业已经警告称，若强迫业务迁移“再安置”，可能造成市场分裂，推高交易成本以及削弱欧元地位，并且还将威胁到伦敦城数以千计的工作岗位。
该草案将于周二稍晚公布，消息人士称，如果欧盟认为清算交易量具有系统重要性，作为一种终极手段，将迫使欧元结算业务从伦敦转移到欧元区内部。
欧元计价衍生品清算活动目前一大部分都是在伦敦进行，并且由第三方介入交易双方之间，以确保平顺安全完成交易。
欧洲央行和欧元区决策者一直希望能获得对欧元结算的掌控，称这是欧元区金融稳定的核心所在，一旦英国在2019年退出欧盟，就会处于欧盟监管范围之外。
消息人士说，根据法律草案，如果欧洲证券和市场管理局(ESMA)判定某家非欧盟结算机构对欧元计价业务的结算量具有系统重要性，将引入“增强监管”体系。
这将仿效美国监管机构的已有做法，即直接监管位于伦敦结算美元计价工具的结算机构，包括可直接获取敏感数据。
该法律的首要目标是对欧盟的结算机构进行集中监管，ESMA将牵头，欧洲央行等中央银行将提供支持。
目前国家监管者负责监督清算机构。
第二是建立在现有的“同等”体系基础之上，也就是非欧盟清算机构若遵守类似于欧盟的法规，则可为欧盟客户提供服务。
“如果强化监督行不通，那么可以决定要求迁址。这是最后的办法，”该消息人士称。
草案将需要欧盟各国以及欧洲议会的批准。
多数欧元计价衍生品清算是由伦敦证交所的一个部门来做的，该部门主管周一曾表示，迁址带来的金融影响很小。因为它在巴黎有一家完全受欧盟法规认可的清算所。
金融时报周一最先报导了草案细节。(完)
(编译 高琦/汪红英/王颖；审校 蔡美珍/李春喜)
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--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。