欧盟执委会上修欧元区今年经济增长预测 预期失业率下滑

路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。

欧盟执委会指出，欧元区今年经济料将扩张1.7%，较先前预测的1.6%小幅上修，2018年维持预估成长1.8%。

这些一年发布三次的预估，确认所有欧元区国家的经济在今明两年都料增长，其中作为欧元区最大经济体的德国经济增长在2018年将加速至1.9%，西班牙和葡萄牙的经济增长也将超过之前的预期。

至于欧元区以外的国家，欧盟执委会将其对英国今年经济增长的预估从之前的1.5%上修至1.8%，将英国2018年经济增长预估从1.2%上修至1.3%，表明英国决定脱欧对经济的冲击将弱于预期。

不过，英国经济增长已较2015年的2.2%放缓。

欧盟执委会称，在接下来数月，英国脱欧仍是欧元区经济增长面临的主要风险之一。

欧盟执委会还提到了可能带来拖累的风险因素：美国未来经济和贸易政策的不确定性、中国经济的调整、地缘政治紧张态势扩大。欧洲疲弱的银行业也被视为一大隐忧。

欧元区失业率料仍在高位，但今年会从2016年的10.0%明显下降至9.4%，2018年进一步下降至8.9%，降幅超过原先预期。

欧盟执委会表示，明年通胀率料放缓至1.3%，今年预估值下修至1.6%，低于欧洲央行对今年通胀率的预估--1.7%。

欧元区国家的公共财政状况正在改善，欧盟执委会预计债务和赤字相对于GDP之比料下降。

欧盟执委会称，意大利债务今年预计将微幅增长，与GDP之比从去年的132.6%升至133.1%，到2018年将降至132.5%，这一预期规模较前次预估有所下调。意大利债务规模之高在欧元区的排名中仅次于希腊。

执委会预计，法国今明两年的赤字规模将高于此前预估，也将超过欧盟规则设定的上限。

预计今年法国赤字与GDP之比为3%，前次预估为2.9%，到2018年为3.2%，前次预估为3.1%。按照欧盟规定，各成员国应将赤字与GDP之比维持在3%以下。

并预计今年德国贸易顺差占GDP比重将从2016年的8.5%降至8.0%，到明年料进一步降至7.6%。(完)