法德支持设立欧元区全职主席

路透布鲁塞尔5月31日（记者 Luke Baker） - 法国和德国支持设立专门负责欧元区经济政策的全职主席。若设立该职位，将标志着对欧元区管理进行彻底改革。

法国和德国对此事的支持，引发外界质疑欧元集团主席、荷兰财长戴塞尔布卢姆（Jeroen Dijsselbloem）的表现。戴塞尔布卢姆于1月担任欧元集团主席，初定任期为两年半。

戴塞尔布卢姆自接替卢森堡人容克担任欧元集团主席以来，欧洲金融市场一直动荡不稳，特别是他对塞浦路斯危机及银行储户如何资助未来援助等问题发表评论后更趋动荡。

戴塞尔布卢姆的这些观点虽然得到欧洲央行及欧盟委员会的一些官员的支持，但却惹恼了法国、德国及欧盟的其他官员。

法国总统奥朗德与德国总理默克尔上周四在巴黎召开会议，就提议设立欧元区全职主席达成一致。

“欧元集团全职主席拥有较大的权利，包括可能向其他欧元区国家部长放权的权利，”法德在为下月欧盟峰会准备的题为“加强欧元区治理及合法性”议案中称。

默克尔发言人称，此举的目的是设立一个更能专注于欧元区问题的职位。

法德议案指出，应当在两年内执行这项提案。议案还称，欧元区领导人应当举行更频繁的峰会，以指导区内各国部长在就业、社会事务、研发及行业等问题上更密切地合作。目前欧元区领导人峰会一年举行两次。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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