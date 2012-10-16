欧央行维持利率或数年不动 将侧重改善政策传导

* 欧洲央行的评论表明该行已无意降息

* 重心将放到修复传输机制

* 0.75%的利率水平或将维持数年

路透法兰克福10月15日电---欧洲央行(ECB)正在丧失进一步降息的意愿,未来数年都可能维持利率不变.该行将更倾向於解决其纪录低位利率在传导至危机受创国家时所面临的障碍,这些国家最需要低利率.

欧洲央行已将利率降至0.75%,且直至10月4日的央行政策会议前,有关利率将很快降至0.5%的预期都一直很高.

但现在已经很明显,欧洲央行决策者在怀疑再次降息是否有用,尽管该央行的利率仍高於其它主要央行.美国联邦储备委员会(美联储,FED)和日本央行的利率水平均接近零.

一个更大的问题在於,低利率并未平均渗透到欧元区的17个国家.欧洲央行总裁德拉吉在证明该行购买受困欧元区国家公债的合理性时指出了这个问题.

ECB不愿进一步降息,并非因为对欧元区经济困境反应迟钝.央行执委科尔上周曾表示,区内数个国家经济萎缩,而通缩风险比通胀更严重.该央行只是怀疑,再次降息的效果能有多大.

德拉吉上周在欧洲议会称,利率已经极低.央行管理委员会成员诺亚表示,央行更有兴趣通过非常规手段提振经济.

"据我们分析,与政策的传导相比,目前什麽样的利率水平才算是对,并没有那麽重要,"他称.

对於仅一个月前有人提出的将利率降至负值的观点,ECB决策者的态度也已趋於平淡.

一名决策者称,如果他们看到降息的理由,早就这麽做了.

"下调利率、存款利率为负是有可能的,但我们认为现在不需要,否则我们已经这麽做了,"一名要求匿名的管委对路透表示."现在不必要."

棘手的通胀也给了暂不行动的理由.尽管ECB认为物价压力会迅速下降,但在通胀高於其目标持续近两年的情况下,还是很难名正言顺的降息.

"通胀应当不会阻碍降息,但短期来看确实会,2.7%的通胀率是太高了,"Rabobank分析师Elwin称,之前其预期今年会有进一步降息.

若果真如此,很多分析师将会意外.上周的路透调查显示,80名受访分析师中有43名预计欧洲央行0.75%的利率将保持到年底,略多於半数,但多数人预计2013年第一季结束前将会降息.

**政策传导使命**

从欧元区各国间的家庭和企业借款成本的差异,可以看出官方利率传达不均的问题.

芬兰家庭为新抵押贷款支付的利率是意大利或西班牙家庭的一半,而葡萄牙家庭支付的甚至更高.

欧洲央行数据显示,最常见的企业贷款形式--循环贷款与透支,在葡萄牙和塞浦路斯的价格是法国价格的三倍,而在希腊则还要更贵.

因此,与其降低借款成本,欧洲央行更希望确保那些最需要宽松货币政策的受困国家,能和较富裕成员国一样享受到好处.

央行曾试图通过促进向银行提供超长期资金来做到这点,但效果并不持久.如今其寄望於尚未动用的直接货币交易(OMT)计划,根据该计划央行可以买进政府公债,条件是作出执行严厉改革的承诺.

自从德拉吉於去年11月出任欧洲央行总裁以来,他已展现快速行动的意愿,以应对日益加剧的债务危机动荡局面.

欧洲央行在德拉吉上任的头六周就降息了两次,又向货币市场注入数万亿欧元的三年期资金,再之後宣布了新的购债计划.

分析师表示,如果欧元区经济最终回升,到时德拉吉可能不会在政策紧缩上也如此行动快速,他会更加关注经济成长,而不是像前任总裁特里谢那样一心一意对抗通胀.

去年的经验也将让欧洲央行更加谨慎.该央行去年先後在4月和7月加息,结果同年稍晚又不得不逆转这些措施.

Investec分析师Philip Shaw表示,"这一次他们要为自己的行为记录作辩护就没那麽容易了,这可能会让升息时间进一步往後延.(完)

--编译 梁睿雪/王丽鑫/戴素萍;审校 隋芬

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