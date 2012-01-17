标普将EFSF纾困基金评级下调一个级距至AA+

* 标普将EFSF基金评级调降一个级距至AA+

* EFSF表示降级不会影响其放贷能力

* 在永久性基金到位之前,目前资源已足够--EFSF

路透布鲁塞尔1月16日电---美国评级机构标准普尔周一将欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金的信用评级调降一个级距至AA+.三天前该机构将法国和奥地利的评级调降了一个级距.

标普在声明中称,在法国和奥地利评级被调降之後,EFSF降级几乎已不可避免.法国和奥地利是EFSF的两家担保成员.

"信用增级(credit enhancement)可以抵消我们下调EFSF担保成员以及支持EFSF发债证券信用评级的影响,但我们认为目前采用信用增级并不适宜."该机构声明称.

"标普因此调降EFSF的发行人信用评级和长期债券评级至AA+."

欧元区17国政府於2010年5月成立EFSF,迄今已向爱尔兰和葡萄牙提供过紧急贷款.预料EFSF还将参与对希腊的第二笔金援.

该基金的有效贷款能力为4,400亿欧元,这主要依赖于拥有AAA评级欧元区国家提供的担保,目前仅德国、卢森堡、芬兰和荷兰四个欧元区国家仍保有AAA评级.

EFSF发表声明称,此番调降评级不影响其放贷能力,并强调标普对其短期评级仍为最高级A-1+.

"只有一家评级机构降低EFSF评级至'AA+',将不会降低EFSF基金4,400亿欧元的贷款能力,"EFSF首席执行官雷格林指出.

"在欧洲稳定机制(ESM)2012年7月展开运作前,EFSF有足够的工具,在当前和未来可能的调整计画之下实现其承诺,"他并称.

ESM是永久的救助基金,有效救助能力5,000亿欧元,是基於预缴资本800亿欧元,此外还有6,200亿欧元的要求即付资本.

然而ESM结构的细节还未获所有欧元区成员国的一致同意.ESM原先的计画是在2013年7月采行,但後来将时程提前一年.目前欧元区决策人士正致力确保ESM在仅仅六个月内就能生效实施.

**标普可能重新评估其举措**

欧盟领导人1月30日将在布鲁塞尔召开峰会,预计将讨问就业、增长和永久救助基金及如何着手应对希腊债务可能违约等议题.

长期而言,特别若是穆迪和惠誉等另两家大型评级机构也决定调降EFSF评级的话,该基金或许就不可能维持其有效借贷能力,除非接受其将以较低的债信评等、及付出较高成本发行债券.

替代方案就是要求德国、芬兰、荷兰与卢森堡提高对该基金的总担保份额,以令其信用评级重回AAA.不过上述国家不大可能同意这一举措.

然而标普表示,若EFSF能找到途径进行信用增级,该机构可能重新考虑其决定.

"我们理解,EFSF成员国可能正在探求信用增级的各种选项."该机构称.

"如果EFSF的信用增级举措在我们看来足以抵消其信用受损的程度,尤其是倘若我们再次认为EFSF的长期债务获得'AAA'级成员国或者'AAA'级证券的充分担保,那麽我们可能将把EFSF的长期评级上调至'AAA'."

欧元集团主席贾克称,将会就标普决定的影响进行讨论,很可能是在1月23日的下次欧盟财长会议之上.

"我们会注意并研究标准普尔降评决定的影响."他在声明中称.

"EFSF从穆迪(Aaa)和惠誉(AAA)仍获得最高的信用评级,凸显出其非常可靠.这两家评级机构都没有预示会在短期内针对EFSF评级采取行动."(完)

--编译 郑茵/肖群英/张若琪/徐文焰;审校 王洋/程琳/张荻/杜明霞

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