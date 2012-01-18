欧元区推出永久救助基金压力大增

记者 Jan Strupczewski; 编译 艾茂林/王翔琼

路透布鲁塞尔1月17日电---欧洲临时援助基金欧洲金融稳定机构(EFSF)丢掉最高评级,欧元区在加强援救受困成员国能力的过程中,政治阻力与金融上的迫切需求发生冲突.

标准普尔周一将EFSF评级调降至AA+,无形中向欧元区17国增压,敦促他们停止争论、加快推出永久性援助基金,以便从7月起该基金与EFSF能够以全面的放贷能力并肩运行.

标普的运作令人怀疑,规模5,000亿欧元的永久性欧洲稳定机制(ESM)是否能赢得标普的最高评级.ESM的结构会较EFSF坚固,但二者的股东相同,都是欧元区成员国政府,而其中九个国家上周遭遇降评.法国和奥地利双双丧失AAA评级.

欧盟金主德国拒绝提高其对EFSF或ESM的贡献份额,增加出资份额需获得议会批准.其余三个保持AAA评级的国家--荷兰、芬兰和卢森堡,也排除了提供更多资金的可能.

欧盟官员坚称,标普降评行为对EFSF放贷能力的影响微乎其微,因其它两大评级机构穆迪和惠誉仍给予该基金AAA评级.

EFSF首席执行官雷格林在出访新加坡时对记者说,"只要只有一家评级机构降评,实际上我们就不需要做什麽."

"就像当年标普调降美国评级一样...其它几家并没跟进,就没有造成太大的市场影响."

为防备西班牙或意大利也像希腊、爱尔兰和葡萄牙那样需要资金支持,欧元区领导人加强救助能力,将ESM的启动时间提前一年至2012年7月.他们同意让ESM与EFSF并行一年,而不是立即取而代之.

他们还表示,将在3月对二者的放贷限制进行评估,暗示可能调高它们的合计贷款上限.

**ESM投票方式之争**

但是,在设计ESM的过程中存在政治阻力,比如德法寻求将ESM决策由全票通过改为有效多数通过的努力遭到芬兰强烈反对.德法两国此举是为了防止较小成员国拦阻紧急行动.

自从12月宣布该构想以来,与芬兰在化解异议方面就鲜有进展.芬兰政府需要征得议会三分之二的支持才能接受这项改变,但它不拥有这麽多的支持票.

"希望是有的,但其它国家需要理解芬兰的问题,稍稍作点让步,"一位参与芬兰与其它成员国谈判的欧元区官员称.

EFSF依赖于欧元区各国政府提供担保,以此低息筹资并向与市场隔绝的国家提供贷款,让他们有时间进行改革.

假设EFSF发行的债券评等为最高级别,根据各国提供的担保,其所能拥有最大放贷能力为4,400亿欧元.

瑞士信贷分析师称,法国和奥地利评等遭调降意味着,该基金的有效AAA级别放贷能力目前仅为1,100亿欧元,降级之前为1,830亿欧元.

几位官员表示,由於EFSF的救助能力减弱,其他国家领导人更可能会攻克德国的反对声音,取消EFSF和ESM的整体放贷限额.

"这方面将面临压力,而不是在EFSF内部采取一些新的举措,"一位欧元区官员称,"与其表示'我们需要其余具有AAA评等国家及其他国家提供担保',通过政治手段做到这点会更加容易."

**市场压力是关键**

但另一位欧元区消息人士表示,德国不太可能作出让步,除非3月时出现强大的市场压力.

"一切将取决於市场动向.若市场未激起波澜,我确实会对移除放贷上限表示怀疑,尤其是在面对(德国)这个极其重要国家的反对之下.如果市场出现波澜,则事况或有所转变."

欧元区政界人士认为,ESM是比EFSF还要强劲的机构,因为ESM的实收资本(paid-in capital)为800亿欧元且可调用资本(callable capital)为6,200亿欧元,由此显得更像是一家银行,对评级的依赖性不大.

但可调用资本也取决於其信誉,是否能一有需求就能马上应负;苏格兰皇家银行在一份研究报告中称,ESM若要保住AAA的债信评级,可能需要将原先预期中的可调用资本提高一倍.

苏格兰皇家银行称,"如果ESM想维持其AAA评级以及5,000亿欧元的放贷能力,那麽认购资本(subscribed capital)就需要从目前的7,000亿欧元增加至1.28万亿(兆)欧元.这将导致所有欧元区成员国的可调用资本翻倍."

多位官员表示,迄今为止在增加实收资本和可调用资本方面并无相关协商.

德国领导人表示,EFSF目前的资源未被用尽,向希腊提供第二笔救助款的计划仍在其能力范围之内,同时预计不会有进一步的金融救助.

美国和英国官员认为,欧元区急需较大规模的救助资金防止危机感染市场.反之,德国当局坚称,提高救助基金规模将被视为是恐慌的迹象,或者也会让意大利和西班牙在进行艰难的经济改革上有所松懈.

欧元区官员称,"市场目前没有出现恐慌和波澜."(完)

--审校 张涛/张明钧

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