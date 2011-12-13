欧元区财政协议未能挽救市场 欧洲央行再度出手买债

上周欧盟峰会上达成的有关加强欧元区国家财政纪律的协议，周一未能帮助重振金融市场信心，迫使欧洲央行再度谨慎出手买债。

* 欧盟峰会未能提振欧洲市场

* 意大利和西班牙借贷成本上升

* 欧洲央行在峰会前减少购买公债

* 欧盟协议未能打动评级机构

路透伦敦/巴黎12月12日电---上周欧盟峰会上达成的有关加强欧元区国家财政纪律的协议,周一未能帮助重振金融市场信心,迫使欧洲央行再度谨慎出手买债.

欧元/美元下滑,欧洲股市.FTEU3走跌,而意大利和西班牙借款成本则攀升,因投资者还在评估峰会结果的影响.该峰会上欧盟出现意见分歧,英国阻挠修改欧盟条约,迫使欧元区国家在欧盟之外协商财政条约.

上周五市场最初的正面反应很快消退,因为新协议仍笼罩着法律方面的不确定性,而且欧元仍缺乏无限的金融支持.

法国总统萨科齐表示,新财政协议的法律基础将在圣诞节之前确定.新协议将在欧元区17国中实施债务和赤字规定,具有准自动制裁权和干预并否决成员国预算的权力.

"在未来两周里,我们将敲定协议的法律基础.我们的目标是在3月底前完成条约."萨科齐接受法国世界报专访时称.

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欧盟一位外交官表示,首份新条约草案将在下周初准备好.萨科齐表示,希望6月时能获得英国以外所有成员国的批准.

"要知道这标志着新欧洲的诞生--欧元区的欧洲,口号就是经济、预算规定和财政政策的融合,"萨科齐表示.

交易员称,在意大利和西班牙债券收益率上扬之後,欧央行买入短期意大利债券.

欧央行周一公布,欧盟峰会前的一周,其债券购买规模下降,加大了对欧元区领导人采取行动的压力.12月9日止当周,其仅买入6.35亿欧元债券,此前一周为买入36.6亿欧元.

欧央行消息人士周五对路透表示,债券购买规模仍将有限,预计不会有震动市场的"大规模行动".

意大利五年期债券收益率升破7%,外界广泛认为已达到危险水准,10年期公债收益率亦升至6.8%上方,西班牙10年期公债收益率也超过6%.

投资者对短期债券的偏好推动意大利一年期公债标售中的举债成本略低於6%,但收益率仍相当高.

**评级机构**

主要评级机构或许会使事态恶化.

萨科齐让法国选民为该国AAA信用评级可能遭调降做好准备,但坚称其可能在不下调工资和养老金的情况下削减赤字.

穆迪投资服务公司表示,计划2012年第一季对全部欧盟27国的信用评级进行评估,因欧盟领导人在周五峰会上没提出什麽新措施来解决危机.

惠誉称,峰会未能拿出"全面的"危机解决方案,因此加剧了欧元区主权评级面临的短期压力.

标准普尔上周警告称,峰会结束不久後可能下调欧元区15个国家的评级.标普尚未宣布其决定.但其欧洲首席分析师Jean-Michel Six表示,"时间正在流失,需要在财政和货币方面采取行动."

如果欧元区部分评级为AAA的成员国遭到调降,欧元区援助基金的稳固性或受到质疑,可能面临类似命运.其永久性救助机制最早到2012年中期才会开始运转.

"我们有一份不错的协议:整顿协定,承诺削减财政赤字.但实际上,这会解决欧元区危机吗?不会."Investec的分析师Victoria Cadman说,"我们仍然原地不动,寻找有力的解决方案."

欧元区明年1月中旬面临下一个潜在危机时刻,届时意大利不得不开始发行数百亿欧元债券,到2012年需要总计3,400亿欧元来展期到期债券.

**政治影响**

英国和欧盟其他成员国之间周五产生历史性分歧,带来的政治影响持续冲击欧洲.英国首相卡梅伦在其联合政府内部面临紧张形势,并遭到商界质疑.

他对议会表示,"英国仍是欧盟的正式成员国,上周发生的事情不会改变这点."

英国副首相克莱格周日称,他对这一结果"相当失望",这将削弱英国的全球影响力,并会对就业和商业不利.

在布鲁塞尔,官员们正在为计划中的财政协议找寻强有力的法律依据.英国认为,欧元区不能利用欧盟条约的相关机构--欧盟执委会和欧洲法院.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩称,加强预算纪律的大多数措施可根据10月时达成的一系列规定立刻实施.雷恩表示,他对英国的决定很失望.(完)

--编译 徐文焰/李爽/王兴亚/王翔琼;审校 戴素萍/张荻/张涛

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