情景推测：欧元区债务危机的下一个潜在爆发点

路透12月13日电---上周的欧盟(EU)峰会为欧元区画出了走向财政联盟的路线图,但在为欧元区政府公债建立更加稳固的防火墙方面无所作为.

欧盟高级官员说过,他们担心一旦金融市场反扑,2012年初可能出现新的危急时刻.虽然加强财政整合可以帮助避免未来的危机,但对於解决当前的危机来说,可能是远水不解近渴.

下述是可能把把欧元区推入更深危机的潜在因素:

**评级机构**

标准普尔警告,如果认为这次欧盟峰会未能提出解决债务危机的有效手段,它可能调降15个欧元区国家的债信评级,其中包括现在评级为AAA的德国和法国.

标普还称,将很快做出决定.

如果降级,可能自动促使一些投资基金卖出相关国家的债券,进一步推高这些国家的借款成本.

如果法国等国失去最高的债评级,由这些国家支撑的欧元区救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF),几乎肯定会面临同样的降级命运,进而更加令人怀疑该基金是否能够筹集到足够的资金来打退市场的进攻.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)表示,由於欧盟领导人在上周五的峰会上未推出什麽新举措,它打算在2012年第一季检视所有欧盟27个成员国的评级.

惠誉表示,这次峰会未提出解决危机的"全面"方案,因此欧元区主权评级面临的短期压力升高.

**救援基金**

若评级被下调,可能进一步削弱欧洲金融稳定机构(EFSF)的抒困能力.决策者欲借助杠杆力量,使EFSF约2,500亿欧元的抒困基金发挥更大效力.

如果能以杠杆撬动EFSF,加之2012年中期开始启用、规模达5,000亿欧元的常设抒困基金欧洲稳定机制(ESM),以及欧元区向国际货币基金组织(IMF)注资最高1,500亿欧元的计划,可用於抒困的资源数量将非常可观.

不过,对於EFSF的怀疑情绪并未消除,ESM也还有六七个月方能启用,德国仍拒绝让ESM获得可借用欧洲央行资金的银行地位,美国及其他一些国家看上去并不愿给IMF更多资金.

因此,整个重担都落在欧洲央行的公债购买计划上.消息人士此前对路透称,欧洲央行无意大幅加快实施该计划.不过许多分析师预计,若时局发展到不这样做欧元区就将分裂时,欧洲央行终将不得不为之.

**意大利债券**

除了担心进入2012年投资者将对欧元区抱以新的冷淡态度之外,意大利举债需求也是让人非常担心的一点.

单单明年2-4月,意大利就将有1,500亿欧元债务到期.

分析师称,意大利借款成本必须在明年春季前自7%左右高位大幅下滑,否则该国将需要外部援助才能避免违约.一些人士预料,届时欧洲央行或将被迫采取更果断的行动.

意大利债务(危机)没有具体的爆发点.其真正的危险在於,收益率高企和明年初债券偿付规模庞大迭加将导致债券买家缩手,意味着投资者将避开意大利公债标售.

在2012年,意大利、西班牙和法国需要平均每周合计标售170亿欧元的公债,这给爆发融资问题留下了很多空间.

意大利总理蒙蒂正大力推动严厉的节支计划,包括养老金改革、提高税收和削减开支.他称这些举措对於避免意大利走向破产至关重要.

西班牙也面临类似的压力.候任首相Mariano Rajoy已表示将在12月30日宣布新的经济措施.他承诺对就业改革方案进行修正,以便将工资薪酬与通胀脱钩,并通过调降营业税税率的方法,来协助提升竞争力.他还希望完成财政体系改革.

**朝财政联盟迈进**

旨在严格预算规则并挽回对欧元区信心的协议将於明年3月前最终敲定,在英国退出之後该协议至多包括26个欧盟国家.

一项关键考验将是,对於那些违背预算规则的国家如何自动予以制裁以及保持制裁的严格.

没有所有27个欧盟国家的一致支持,对於包括欧盟执委会及欧洲法院在内的欧盟机构是否可用於执行这类制裁仍有疑问,对於立法基础可能有多大约束力亦无定论.

可能是要起草一份条约来找到绕过障碍的方式,但这可能需要时间,且如果有此想法的话英国会提出反对.

所有17个欧元区成员国还必须批准新的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)救援能力.明年7月前使其建立并运转的主要障碍包括使芬兰国会不再反对,说服市场5,000亿欧元足以解决意大利和西班牙问题等.

**希腊援助谈判**

在技术专家出身的总理帕帕季莫斯领导下,规模达1,300亿欧元的第二轮希腊援助谈判再度展开.政府希望举行大选之前,於明年1月底前达成自愿债务重组协议.

国际金融协会(IIF)代表的银行业於10月同意减计所持希腊公债名义价值的50%,以交换新债,作为最新援助计划的一部分.希腊混乱的财政状况是欧元区债务危机的源头.

如果谈判破裂,希腊可能陷入无序违约,这或将粉碎对欧元区的任何残存信心.

不过,欧盟已经表示,将来对任何欧元区主权国家进行援助时,银行业或许不会自动遭受冲击,称希腊境况是一次性的,缓解了投资者对於已经设下先例的担忧.

**银行信贷紧缩**

欧洲银行业管理局(EBA)上周表示,欧洲银行业必须追加1,147亿欧元资本,才能足以抵御欧元区债务危机并恢复投资者信心.

由於银行间借贷几乎已冻结,且银行选择把资金存在欧洲央行而非互相拆借,一家银行倒闭的威胁或引发新的信贷紧缩,从而令危机升级.(完)

--编译 张涛/程琳/肖群英/石冠兰/王兴亚;审校 张荻/丁琦/侯向明/李爽

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