欧盟推出"财政协议"草案 着力收紧财政规则

* 欧盟官员推出新"财政协议"草案

* 使得在欧洲法院起诉违规国家成为可能

* 获得九个欧元区国家批准之後,即可生效

* 计划在明年3月前通过协议并开始实施

路透布鲁塞尔12月16日电---欧盟(EU)官员周五提出一份新的协议,以收紧针对欧元区及其它参与进来的欧盟国家的财政规则,期望以此促进经济一体化和克服持续了两年之久的债务危机.

各方周二将在布鲁塞尔召开会议,首次讨论这份八页长度的协议草案,争取至少得到九个欧元区国家的批准,时间可能是在1月底以前,这是该协议於3月开始生效的基本前提.

虽然在上次峰会之後遭到孤立,但英国将获准以"观察员"身份追踪新协议的讨论情况,在其它26个欧盟成员国磋商该协议的具体条文时出席讨论.

该协议的主要目标是促使欧元区国家遵守更加严格的财政规则,包括要求其把预算赤字与国内生产总值(GDP)的比例保持在3%以下,其债务水平低於GDP的60%.

其中还有一项规定,要求各国把基本预算赤字(不计债务融资成本)占GDP的比例控制在0.5%以下,这被称为"金科玉律".

接受该协议的国家若不能满足新财政协议规定的目标,将被诉至欧洲法院.此举旨在对违规国家采取更加严格与自动的制裁机制.此前,有些国家时常违反相关规定,包括法国和德国.

**加快进程**

未来几周,料将参与该协议的26个欧盟国家代表将举行会晤,以完善细节,最终协议料将於1月达成.

欧洲理事会主席范龙佩已经要求欧盟所有成员国领导人於1月底或2月初再次举行峰会,官员们希望届时批准该协议的成员国已经达到法定数量.

一旦有九个欧元区成员国批准该协议,其就将生效,并且对所有随後批准该协议的国家具有约束力.这意味着,希腊可能不必在数月内,甚至数年内批准该协议,即便其已经在欧元区其余国家生效.

尽管欧盟迅速起草了该协议,但问题犹存.未来几周很可能出现变化,而且还远不能确定这足以令金融市场相信欧洲走上了解决债务问题的正轨.

但欧洲央行(ECB)总裁德拉吉已经表示,他对欧盟领导人努力的方向感到满意,这种口头支持暗示欧洲央行未来数周和数月可能倾向於增加购买欧元区主权债来帮助稳定形势.

而对该协议持怀疑态度的英国,可能亦有理由及时加入该协议,至少不必担心欧盟其他国家深化一体化对欧盟单一市场的影响.

该协议明确指出:"在不削弱内部市场的情况下,缔约方承诺在适当和必要时加强合作,促进欧元区顺畅运转,"这是对英国关切的一种认同.(完)

--编译 张涛/杜明霞;审校 张荻

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