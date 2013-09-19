欧元料重新夺回在汇市中的份额

图为在欧盟总部外摆拍的欧元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

* 欧元料收复在外汇市场的份额，因债务危机消退

* 爆发新的债务危机才可能威胁到这种增长

* 近期BIS调查显示欧元份额触及历史低点

* 量化宽松或已提振美元和日圆交易量

路透伦敦9月18日 - 正在复苏的经济、近期新兴市场的波动和美国印钞步伐的放慢，可能共同扶助欧元重新赢得其在欧元区债务危机期间丢失的、在全球外汇市场中的份额。

第一点使欧元变得更加有吸引力，后面两点则使得资金流向欧元--共同提振了欧元交易额。

国际清算银行(BIS)三年一次的调查显示，欧元的市场份额跌至其1999年诞生以来的最低。

但投资者已经对去年欧洲央行关于将竭尽全力保卫欧元的承诺作出了回应：欧洲央行数据显示，累计12个月流向欧元区的直接和证券投资在2012年12月转为正值，且2013年迄今一直如此。

能够反映这一点的是，最新路透调查显示，欧洲基金经理8月对欧元区股票的投资比例达到18个月高位。

这暗示出欧元交投至少是试探性的好转。

Generation Asset Management研究和组合管理部门主管Keith Tomlinson：“欧元必须重回以前的位置，除非危机变得不可逆转。”

不过，这可能是一个长期的过程。欧元区的债务问题远未解决，央行货币储备管理者调整资产组合权重通常较为缓慢。

纽约梅隆银行货币研究部门主管Simon Derrick表示，该行的托管数据显示，2012年以来对西班牙和意大利债券的需求增加。

不过相较于危机期间的资金流出，这种态势“是温和的”，透露出“一定程度的谨慎”。

国际清算银行(BIS)调查显示，在日交易量达5.3万亿美元的全球外汇市场中，欧元依旧是第二大交易货币，不过2010年4月至2013年4月间，其占全球交易的份额大约下滑了14.5%。

欧元的份额输给了美元、日圆以及澳元、墨西哥披索等小型货币。

其中许多降幅是因为市场规避欧元区二线国家的交易。

“很明显，在欧元区危机的整个过程中，新兴市场和发达国家越来越规避买进更多欧元，”Derrick说。

不过现在，在欧元区呈现经济复苏迹象、欧元交易也因此回暖之际，很多投资者开始避开风险更高的新兴市场。

BIS的报告印证了国际货币基金组织(IMF)的数据。后者显示，截至2013年第一季为止，欧元在央行储备中所占的份额从2010年同期的27.3%下降到23.7%。

来自新兴和发展中经济体的储备管理人，持有着相当于逾7兆(万亿)美元的储备资产，相当于全球储备资产总额的三分之二。

但欧洲央行(ECB)7月一份关于欧元国际角色的报告称，有迹象显示从2012年下半年起对欧元的信心已经增强。报告引述了今年年初对60家央行的一项调查，调查显示ECB的计划减轻了这些央行对于欧元未来命运的担忧。

花旗外汇策略师Valentin Marinov说，欧洲央行关于购买困境国家债券的承诺，促使短线人士削减欧元的空仓押注，减少了成交量。

“(二线国家风险减轻)帮助欧元反弹，不过降低了对冲基金和杠杆型账户对它的兴趣。”

不过，他称欧元交易或已从2013年第二季起升温，因为一部分撤出新兴市场资产的资金转而进入欧元。

浏览BIS调查相关图表，请点击：(link.reuters.com/syh82v)

**量化宽松的影响**

Generation Asset Management的Tomlinson表示，美联储的印钞措施可能已经影响了成交量，使美元和日圆获益，而损及欧元。以前是没有这种情况的。

“美元的主导地位很可能因量化宽松政策的延长而受到支撑。”

这提高了一种可能性，即随着美联储缩减资产购买计划，流入欧元的资金可能回升。

“这或将阻止投资者把美元当做融资货币来使用，”Tomlinson称。融资货币是指投资者借进来以购买其他高收益资产。

量化宽松政策已导致美联储的资产负债规模增长两倍多，达到约3.6万亿美元。此外，日本央行今年也宣布了一项规模为1.4万亿美元的量化宽松计划。与此同时，欧洲央行则允许银行业偿还2011年底和2012年初所得到的低息贷款，以缩小资产负债规模。(完)

(编译 侯向明/王洋/隋芬/王翔琼；审校 高琦/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。