欧元区提前一年推出欧洲稳定机制救助基金

* 2012年3月将评估ESM/EFSF的综合放贷能力

* ESM将采用85%多数通过的紧急表决机制

* ESM不会获得银行执照

* 2012年中至2013年中ESM和EFSF将同时运作

* IMF或从欧盟获得不超过2,000亿欧元的双边贷款

路透布鲁塞尔12月9日电---欧元区国家将一项永久性救助基金的推出时间提前一年至明年7月,且与其他欧盟国家达成一致意见,考虑最多向国际货币基金组织(IMF)出借2,000亿欧元来帮助其应对主权债务危机.

不过欧元区17国决定欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)不会获得银行执照.ESM将有5,000亿欧元的有效放贷能力.

ESM若获得银行资格,则可参与欧洲央行(ECB)的流动性操作,从而拥有巨大的救助能力,不过这会违反欧盟关於禁止ECB为政府赤字埋单的法律规定.

欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周五早间出席新闻发布会时表示,"我们同意提前推出ESM救助基金,应在2012年7月开始运行."

ESM将取代目前规模为4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)临时基金,领导人确定应通过一种提供部分保障的机制以及多家联合投资基金,扩大该基金的救助能力,并迅速将资金拨付出去.欧洲央行将作为EFSF和ESM市场操作的代理机构.

这两支基金在2012年中至2013年中期间并行运作,领导人将在2012年3月评估是否有必要改变原先达成的协议,即限制两支基金的总贷款能力不能超过5,000亿欧元.

欧元区领导人今年稍早时达成一致,ESM的实收资本将为800亿欧元,待缴资本可达6,200亿欧元.当时确定实收资本可以在五年内逐步缴齐.

现在他们表示,已经做好了加快资金拨付的准备.

"在实收资本逐步缴纳期间,我们准备加快资金的拨付,以便维持实收资本与ESM债券发行余额的比率维持在15%的最低水平,确保基金的总体有效放贷能力达到5,000亿欧元."领导人在声明中称.

**将严格遵循IMF的原则和做法**

领导者们亦向债券持有人保证,在民间部门参与债务重组上,未来欧元区将遵循国际货币基金组织(IMF)的做法.

"在民间部门参与上,我们的信条发生了一个重大改变:从现在起,我们将严格遵守IMF的原则和做法,"范龙佩谈到.

"更加直截了当地说就是:民间部门参与债务重组的第一个步骤现在正式结束,因这个步骤对债市产生了非常严重的负面影响,"他说.

数位欧元区领袖"明确重申",要求希腊债券的民间持有者自愿减计债券价值是一个罕见的特例.

他们还称,所有新发欧元区公债的条款和条件中将包括标准化且相同的集体行动条款(Collective Action Clauses, CAC).CAC是一项法律附加说明,旨在防止少数债券持有人阻挠多数债券持有人的债务重组.

为使ESM更加灵活,将调整该基金的表决机制,纳入一个紧急投票程序,将原先全体通过机制改为85%有效多数通过的方式,法国和德国正在寻求作上述调整.

只有当欧盟执委会和欧洲央行表示"欧元区经济和金融的持续稳定受到威胁,需要就金融援助作出紧急决定时",才会启动紧急投票机制.

由於这样的表决方式面临芬兰的反对,欧盟峰会领导人声明称,将须得到芬兰议会的批准.

最後,为了要进一步增强国际货币基金组织(IMF)的危机应对资源,欧元区及其以外的欧盟成员宣布,他们会考虑,并在10天内确认是否为IMF提供最高2,000亿欧元的双边贷款.

领导人声明称:"我们期待国际社会一同提供支持."(完)

--编译 田建华/郑茵/兰秀娟/丁琦;审校 程琳/丁琦/艾茂林

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