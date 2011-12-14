欧盟无畏英国缺席 力争明年3月前就财政条约达成一致

* 欧盟26国将达成政府间协定

* 欧盟(EU)执委会主席巴罗索称英国的要求会危及单一市场

* 范龙佩暗示仍对英国敞开大门

* 欧元下滑,此前有消息称德国总理默克尔拒绝了调升纾困基金上限的提议

路透法国斯特拉斯堡12月13日电---欧盟一位高层官员周二表示,将有多达26个欧盟成员国在3月前最终签署有关加强欧元区预算纪律执行的协议.目前欧元区正加快行动,希望在缺少英国支持的情况下重建信心.

欧洲理事会主席范龙佩表示,英国在上周欧盟峰会上反对达成促进财政一体化的协议,他对此深感失望.但他明确表示欧盟仍对英国敞开大门.这项协议是解决欧债危机计划的一个组成部分.

"他们承认,欧元关乎大家共同的利益,"范龙佩在欧洲议会发言时评论说,"那麽最晚在明年3月初,这项财政条约将会签署."

缔结这项"财政条约"是为了能够对各国支出进行更加深入的审查,以避免类似的债务危机重演,也有可能让欧洲央行(ECB)增加购买欧元区受困国家债务以降低借贷成本的做法得到更加广泛的认同.

周二1600GMT,欧元兑美元跌至约1.3060的11个月低位,此前参会人士透露,德国总理默克尔在保守党议员闭门会议上表示,她反对任何提高未来的欧洲救援基金规模上限的提议.

"扩大欧洲救援基金的希望受到压制,引发了目前市场如此强烈的反应,"一位法兰克福证券交易所的交易员指出.

默克尔是在回应范龙佩在议会的评论.范龙佩称,关於欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)5,000亿欧元的上限是否足够大的检视工作将在3月完成.

在未能获得防止欧盟法律损害其金融服务业利益的否决权之後,英国拒绝同意修改欧盟基本法--里斯本条约.

英国首相卡梅伦的要求遭到欧盟执委会主席巴罗索的批评."英国以同意修改欧盟条约为条件,要求获得保护其金融服务业的特殊条款,这是损及欧洲内部市场完整性的风险之一,"巴罗索向议会表示,"这导致妥协变得不可能."

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**不会受到歧视**

卡梅伦拒绝修改欧盟条约以维护英国的影响力,但目前似乎遭到孤立.

范龙佩采用了较为修好的语调,设法平抚英国对被迫退出未来框架的疑虑.

"这并非不公平待遇的开端."他说."到某个阶段,还是将有27国在谈判桌上,将能敲定几天前无法达成一致的事."

许多政界人士和分析家相信,英国的决定将降低其在塑型金融规则的影响力,因签署新财政制度的其他26国将更为定期开会,制定议程.

"尽管英国形式上仍将对金融规则有投票权,但在决定规则走向的讨论中,英国表达的意见将比其他国弱."经济智库Re-Define主管Sony Kapoor说.

不过欧洲议会的欧洲怀疑论成员暨英国独立党领导人Nigel Farage称,该是英国全然切断与欧盟联系的时候了.

而包括瑞典、匈牙利和捷克等非欧元区国家,在赋予财政结盟完全支持前,尚需得到各别的国会批准.

外交人士指出,这主要只是个形式,但欧元区资产自峰会後即下跌,反映了投资者对领导人未能就更多应对危机的即时措施达成一致感到失望.

欧元区救助基金周二标售卖出19.7亿欧元三个月短期债券,获得稳健需求,因投资人避向最高评级、短天期券种.

然而分析师称,欧元区国家遭降评的威胁,意味欧元区救助基金筹措长期资金的任何尝试可能要难得多.(完)

--编译 郑茵/肖群英/张若琪;审校 徐文焰/张涛/戴素萍

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