欧元区PMI持续萎缩 经济前景毫无改善迹象

* 所有主要欧元区国家PMI均发出萎缩信号

* Markit称,综合PMI表明欧元区第二季GDP料下降0.6%

* 德国服务业小幅萎缩

* 6月英国服务业PMI从5月的53.3大跌至51.3

路透伦敦7月4日电---周三公布的调查显示,所有欧元区主要经济体陷入衰退或正在滑向衰退,几无迹象显示情况将立刻得到改善,令市场愈发认为该地区主要央行本周或将采取宽松政策.

涵盖数成千上万家公司的企业调查表明,4-6月欧元区经济可能重回萎缩,而英国经济温和衰退之势或将进入第三个季度.

最新出炉的一系列采购经理人指数(PMI)并未改变相关预期,即欧洲央行(ECB)周四将把指标利率调降至纪录新低,英国央行可能再度启动印钞机以购买债券.

"PMI触及的低点与第二季经济活动将进一步萎缩的预期相一致,"法国兴业银行首席欧洲经济分析师James Nixon谈及欧元区PMI时这样说道.

Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)终值上修为46.4,初值与5月数值都是46.0.该指数在过去10个月中有九个月都低於荣枯分界线50.

"我们预计欧元区第二季GDP下滑0.3%,这些数据完全符合这样的预估,"Nixon说.

PMI编制机构Markit称,调查结果符合第二季欧元区经济萎缩0.6%,英国经济萎缩0.1%的预期.

欧元区PMI数据与利率变化的图表请点选(link.reuters.com/vuh64s)

令人担忧的是,有明显迹象显示欧元区最大的经济发动机--德国,也出现了轻微的下滑.该国6月服务业意外陷入迟滞,PMI跌至去年9月以来低位.

"德国看起来已再次陷入下滑,尽管数据暗示产出下降幅度十分温和.其他欧元区主要国家的下滑幅度则更加令人担忧."Markit首席分析师Chris Williamson.

他说,意大利第二季经济产出很可能下滑1%,西班牙和法国也有可能大幅下降.

PMI数据的唯一亮点或许是,欧元区企业面临的价格压力大大纾缓,意味着未来几个月的通胀将会下降.

油价大跌帮助欧元区6月通胀率稳定在2.4%的16个月低点,许多分析师将此作为预期欧洲央行(ECB)本周将降息的一个主要理由.

欧元区5月零售销售增加0.6%,较4月的下滑1.4%有所改善,但未能消除市场的低迷情绪.欧洲股市连涨三日後,周三自两个月高点回落.

周四将出炉的美国数据预计也将显示,美国服务业6月增长减速.

**就业情况令人担忧**

PMI数据显示,6月欧元区企业连续第六个月裁员,表明欧元区失业率已进一步攀升.5月失业率创下纪录高位11.1%.

Williamson补充道,"失业不断增加是由需求下降所致,公司寻求削减成本,并在为可能出现的更糟情况做准备."

虽然6月欧元区服务业PMI从前月的46.7微升至47.1,但仍连续第五个月低於荣枯分水岭.

6月英国服务业增速比预期慢得多,PMI从5月的53.3降至51.3,也逊於预估的52.8.

最新公布的一系列疲弱数据将巩固市场预期:英国央行周四会议将开启另一轮量化宽松政策.

"6月英国CIPS服务业调查明显恶化,增强了明日出台更多轮量化宽松政策的预期,"Capital Economics首席英国分析师Vicky Redwood称.

"如果该调查确实低估了6月额外银行假期的影响,那麽经济实际上可能仍处於衰退."(完)

--编译 王翔琼/郑茵/徐文焰;审校 张涛

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