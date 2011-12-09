欧盟领导人就财政条约达成一致 但修改欧盟条约未获全部通过

欧盟领导人周五同意在欧元区内采取更加严格的预算制度，但未能就修改欧盟条约获得全部27个成员国的同意。这意味着新条约将仅限於欧元区国家和那些愿意加入的国家。

* 仅欧元区国家修改条约--萨科齐和默克尔

* 会议结果为引入财政条约奠定良好的基础--欧洲央行总裁德拉吉

* 欧盟领导人就发行新债券和赤字制度的原则达成一致

* 欧元区永久性纾困基金自2012年7月启动

路透布鲁塞尔12月9日电---欧盟领导人周五同意在欧元区内采取更加严格的预算制度,但未能就修改欧盟条约获得全部27个成员国的同意.这意味着新条约将仅限於欧元区国家和那些愿意加入的国家.

经过10个小时的谈判,欧盟领导人达成的具体进展寥寥无几,除了他们承诺推进一项新的"财政条约"之外.这个说法的意思是实行更加严格的赤字和债务制度,使欧元区免受债务危机的威胁.

欧洲央行总裁称这个决定是向"财政条约"迈进了一步,他认为如果欧元区17国若想以更强大的姿态从长达两年的市场动荡中走出来,财政条约是必不可少的.

"这为在欧元区成员国之间实行有效的财政条约和更具纪律的经济政策奠定了基础,"德拉吉在离开峰会时表示."我们已经达成一致,认为以後还需进一步补充."

在峰会前夕,德拉吉有关"财政条约"(fiscal compact)的说法,燃起了欧洲央行或准备好大举购买欧元区受困国家债券的希望,但他随後对此意译提出质疑.

德国总理默克尔和法国总统萨科齐本希望获得欧盟全体同意修改里斯本条约,从而将欧元区国家实行更严格的预算和财政规定纳入到欧盟的基本法中.

但不是欧元区成员的英国拒绝支持上述行动,称希望就有关保护其金融服务业的条款得到保证.萨科齐表示英国首相卡梅伦的要求让人无法接受.

因此,萨科齐和默克尔表示,现在的目标是在欧元区国家和其他想加入的欧盟成员国之间达成一项政府间协定.他们暗示,参与国家或达25个,只有英国、或许再加上匈牙利可能目前不愿加入.

"这是一次将会写入历史的峰会,"萨科齐表示,"我们本来更希望由27国进行修改条约.但鉴於英国的立场,这无法实现.因此,这将成为欧元区17国的政府间协议,也对其他欧盟成员国开放."

担任此次峰会主席的欧盟主席范龙佩,很看重此次在财政限制收紧方面达成了共识,包括就预算有必要接近平衡这点达成共识.

他说道:"让赤字过高程序更加自动化,意味着我们在这方面的规定会得到增强.还意味着成员国得向欧盟执委会提交预算计划草案."

范龙佩称,修订後的新条约将包括欧元区和至少另外六个欧盟国家,还有两个国家在等待参与新条约的许可.

范龙佩称:"政府间签订条约,可以比全面修订条约更快得到批准,我认为速度对提高信誉同样重要."

**最後的机会?**

欧洲领导人在峰会上还就欧洲稳定机制(ESM)做出数项关键决定,该机制将自2012年7月起推出.此次峰会被视作拯救欧元的最後机会.

市场似乎不太乐观,股市和大宗商品市场都在峰会结果出炉前下跌,欧元也依然承压,因市场怀疑欧洲是否真能找出解决危机的可靠计划.

卡梅伦决定继续反对条约修改,这有可能给英国招来问题,尽管初期该决策可能赢得其保守党中欧元怀疑派的支持.

危险在於,若多数欧盟国家确实推进更深一体化,则可能涉及对单一市场与金融监管作出的变动,而这些都将对英国经济有深远影响.

"卡梅伦的斡旋不怎麽灵活."一位欧盟外交官员表示.多位外交官员称,若英国发现单枪匹马确不可行,未来几日则有可能转变立场.

欧洲央行新任总裁德拉吉近期表示,若欧元区领导人达成新的更严格预算准则,则可能采取其他举措.市场对此解读过度,认为这暗示欧洲央行可能加大公债购买力度.

稍早,欧洲银行业者困境加剧.欧盟银行业管理局(EBA)要求银行业总计增资1,147亿欧元,远高於两个月前的预估规模.

路透调查显示,57位受访者中33人认为,欧元区或许能以当前形式度过危机,但有38人预计,本周峰会将无法达成决定性方案来解决危机.(完)

--编译 李春喜/丁琦/程琳/隋芬;审校 王洋/蔡美珍/白云

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