欧洲民间债务规模庞大 成经济隐患

市场除了关注希腊及其他欧洲国家政府的债务状况之外，现在也愈发关心欧洲企业及家庭负债状况，这部分的债务规模更为庞大，且在应对方面迟迟难有进展。

* 多数欧盟成员国举债程度均已超过安全范围

* 焦点在於西班牙及葡萄牙的庞大债务负担

* 经济低成长提高解除贡杆的难度,此为银行业一大风险

路透伦敦2月22日电---市场除了关注希腊及其他欧洲国家政府的债务状况之外,现在也愈发关心欧洲企业及家庭负债状况,这部分的债务规模更为庞大,且在应对方面迟迟难有进展.

政府的节约举措即便未直接造成经济衰退,也势将削弱经济成长,在这种情形下,债务负担上升的风险只会增加,导致坏帐扬升.因此关注重点将会在於银行吸收损失的能力,以及银行是否转向当地政府求助.

负债过高的情形并不仅局限於二线国家.

欧盟执委会规定的民间负债相当於国内生产总值(GDP)比例的安全上限为160%,这是查探并修正宏观经济失衡的新行动中的一部分,然而丹麦、瑞典及荷兰的数据均远高过这一上限.

荷兰方面,主要问题在於家庭贷款,荷兰央行总裁克诺特表示,自2000年以来当地家庭贷款每年成长的幅度超过7%,因借款人利用抵押贷款利息可以抵税的好处.

"我认为抵押贷款余额偏高,是荷兰经济当下最大的弱点."同时也是欧洲央行管理委员会委员的克诺特在伦敦的一场演讲中提到.

某种程度而言,举债不仅有利於经济成长,也是维系经济命脉所需.但美食吃太多恐怕也会有副作用.

欧盟执委会称,欧盟27个成员国中,至少有15国的民间负债比例超出了上述160%的安全上限,爱尔兰以341%居首.

近期一份国际清算银行(BIS)的工作文件指出,当公共债务相当於GDP比例从85%升至95%时,趋势经济成长率可能会因此减损超过0.1个百分点.

对於企业债务而言,产生痛苦的关卡较为接近90%,经济方面的冲击相对较小,而BIS推测家庭债务造成痛苦的转折点约在相当於85%的GDP.

"这些研究结果清楚地告诉我们,发达经济体所面临的债务问题比我们的想像还要严重."BIS首席分析师切凯蒂带领的研究团队指出.

**西班牙民间债**

应该作些什麽努力?

国际清算银行(BIS)报告指出,"当前的努力重点是提高信贷成本,收紧潜在借款人的融资条件.也许我们应更进一步,减少债务享受的政府直接补贴和优惠待遇.最终,摆脱困境的唯一办法就是增加储蓄."

虽说许多欧洲国家的民间债务负担都高得令人担忧,但市场重点关注那些或是接受过欧盟和国际货币基金组织(IMF)救助,或是很难以非惩罚性利率出售债券的国家,这是可以理解的.

以西班牙为例.该国公共债务与GDP之比只有61%,但铺天盖地的民间债务却相当於GDP的227%.

麦肯锡全球研究院(MGI)数据显示,西班牙企业所持债务与GDP之比,是美国企业的两倍,德国企业的六倍.

MGI报告指出,"企业减债或令未来数年的经济增长承压."

伦敦一家咨询公司Lombard Street Research的分析师Jamie Dannhauser在考察西班牙债务组成情况之後称,说西班牙因财政上的挥霍无度而招致主权债危机,这种提法并不合理.

倒不如说,投资者之所以对债券有高收益率的要求,是因为他们担心那些易致衰退的紧缩政策将冲击西班牙企业,继而打击银行业.

"经济增长是让民间债务维系下去的唯一途径,但市场很合理地认为,强加给西班牙的所有这些政策短期内将压制经济产出,"他说.

**债务负担下降缓慢**

Dannhauser称,虽然银行业者预留了大量贷款损失拨备,但西班牙的民间债务负担"很奇特".

他说,"市场对银行忧心忡忡,而且因为政府最终要做银行的後盾,他们又开始担忧政府."

西班牙陷入衰退将对葡萄牙产生巨大的影响,後者不但债务高企,而且竞争力逊於前者.据欧盟执委会,葡萄牙公共债务与GDP的比例为93%,民间债务与GDP之比则为惊人的249%.

更糟糕的是,葡萄牙公司债与GDP的比例仍保持在金融危机最严重时的水准.

依据Lombard Street Research的数据,企业的偿债能力告急:非金融类公司的债务为息前现金流的16倍,西班牙该指标为12倍.

Dannhauser谈到,"在这种情况下,葡萄牙银行系统极有可能受到衰退加深的冲击."

对整个欧元区来说,前景要稍稍光明些,因多数较大国家的企业已开始去贡杆化.

根据布鲁塞尔智库Bruegel的Guntram Wolff和Eric Ruscher所做的研究,债务与总资产的比率已从2009年峰值下滑,偿债负担亦随之减轻.

公司债与GDP的比率已从2009年末的81%下滑至79%,但就在2000年,该比率还仅有60%.因此,他们称现在解除警报还为时尚早.

Wolff和Ruscher在报告中提及,"依照历史标准,非金融类公司的负债水平仍然非常高,说明仍易受到冲击,特别是在债务融资成本高企的情形下."(完)

--编译 张明钧/艾茂林/兰秀娟;审校 丁琦/程琳

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