欧洲面临降评 新兴大国评级看升

路透新加坡12月25日电---尽管欧洲面临信用评等遭到调降的威胁,但一些大型新兴市场经济体的评等则调升.

印尼即是最鲜明的对比.惠誉在12月15日把印尼的主权评等调升,14年来首次恢复到投资级状态.回溯至1997年亚洲爆发金融危机时,国际货币基金组织(IMF)还必须出手协助,提供101亿美元的三年期贷款.

"印尼的银行业尚未准备好因应席卷东南亚的金融风暴,"IMF当时表示.

然时光转至2011年,现在是欧洲的银行业成为关切焦点,欧元区为了解决自身的债务危机而焦头烂额,为拿出政治上可行的解决之道而绞尽脑汁.

全球三大评等机构都已警告,如果不能遏止这场危机,欧洲国家面临降评威胁.惠誉在12月16日表示,在技术上和政治上要拿出全面的解决办法是不可能的.

对於欧洲的信心变得如此黯淡,以致於Northern Trust的分析师对於前景的最乐观说法是,"我们的基本假设是欧元区在未来两年内不会完全崩解."

**为什麽角色发生转换?**

路透调查显示,2012年印尼经济增长率料达6.4%,仅略低於2011年预估增长率6.5%.欧元区明年料将陷入衰退,而美国经济增长率或许只有印尼的三分之一.

亚洲从1990年代後期金融危机中汲取的教训就是,"确保拥有足够的保障".

目前亚洲掌握着全球绝大部分外汇储备,其中中国和日本合计持有约4.5兆(万亿)美元.但印度、印尼和韩国也拥有大量外汇储备.

这将帮助其防范金融市场动荡.印尼、韩国、印度和其他国家今年就动用了外储阻止本币的极度波动.

**"精神分裂"的投资者**

IMF也从在亚洲的经历中学到一些东西,特别是大幅削减预算会对经济成长和人民生活造成什麽损害.

在1997年11月对印尼援助计划中,IMF给出了这样的政策药方:采取从紧的财政和货币政策,以及"重大的"财政举措以保持预算盈余.

IMF当时预计,印尼在接受援助後的第一年经济增长率将放缓至5%,第二年至3%.该国经济增长率在危机前在8%左右.事实上,印尼经济1998年萎缩了13.1%,1999年仅增长了0.8%.

IMF前总裁施特劳斯-卡恩在2011年2月承认,IMF的改革计划对印尼人民来说是"有害的和痛苦的".

许多经济学家担心,欧洲撙节措施将最终对经济造成更多伤害,从而恶化债务形势,就像1900年代末印尼推出的撙节措施那样.

IMF首席经济学家布兰查德表示,投资者对财政紧缩和经济成长的态度好像是"精神分裂".

布兰查德称,"他们对财政整固的新闻反应乐观,但当财政整固导致经济成长放缓时,他们就会反应消极."

**下一个是谁?**

欧洲国家显然是评级近期可能遭到调降的候选者.标普可能会随时采取行动.穆迪在12月12日表示,其将在2012年第一季重新检视欧洲的债信评级.

虽然降级行动和更多国家可能面临降级的威胁今年吸引到了大多数媒体的注意力,但惠誉表示,其今年迄今对主权国家的评级行动中,上调评级和下调评级的数量几乎各占一半.

自8月5日标普调降美国AAA评等以来,世界三大评级机构中至少有一家机构上调了印尼、巴西、爱沙尼亚、捷克、巴拉圭、秘鲁、哈萨克斯坦和以色列等国家的评级.

评级上调的下一个国家可能是菲律宾.该国领导人对印尼率先获得惠誉的肯定表示有些失望,尽管标普在12月16日将该国展望定为"正面".

正是负面评级行动在威胁着全球经济.经济合作暨发展组织(OECD)中的发达经济体2012年的借款需求预计为10.5万亿(兆)美元.如此庞大的规模意味着借款成本哪怕是小幅上升都会带来巨大影响.

OECD在有关主权债务的报告中表示,"OECD债务管理人在满足高於预期的强劲借款需求方面正面临着前所未有的融资挑战."(完)

--编译 戴素萍/张荻/王翔琼;审校 张涛

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