欧洲股市触及一周收盘高位 汽车股涨幅居前

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.8%

* 和成长有关的板块升幅居前

路透伦敦1月10日电---欧洲股市周二触及一周收盘高位,之前部分主要美国公司发表的鼓舞人心的评论以及中国或进一步放宽政策的希望提振股市,汽车和矿业股涨幅居前.

通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)管理人士均给出了乐观的市场前景预期,而美国铝业(AA.N)周一公布的业绩也扶助改善市场人气,该公司在财报中给出了正面的铝需求预期.

尽管中国铜进口增长扶助提振矿业股,但数据显示,中国12月进出口增幅为逾两年来最低,令对该国将进一步放宽货币政策的希望升温.

"中国的进口在放缓,暗示该国可能开始刺激经济并为全球提供更多的流动性,"布鲁塞尔BNP Paribas Fortis Global Markets的研究部主管Philippe Gijsels表示.

"人们将现金投入股市,上行走势可能持续一段时间,因没有人想错过此轮涨势.但我们需要看到一些情况的确在改善的证据.目前说市场已触底为时尚早."

与全球成长相关的类股上扬,STOXX欧洲600汽车指数.SXAP劲扬3.7%,基础资源指数.SXPP跳涨3.4%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.8%,报1,027.23点,为1月3日以来最高收位.欧元区蓝筹股欧元区STOXX 50指数.STOXX50E上涨2.7%,至2,347.47点.

技术图表显示周二的走势改善了欧元区STOXX 50指数的前景,该指数在之前四个交易日下跌中反弹.

英国富时100指数.FTSE收涨1.5%,报5,696.70点;德国股市DAX指数.GDAXI跳升2.42%,报6,162.98点,法国CAC-40指数.FCHI劲扬2.66%,报3,210.79点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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