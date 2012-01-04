欧洲股市收低 结束此前四连涨

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.6%

* 意大利裕信银行在供股增资後股价下跌

* 投资者担心银行进一步融资

路透伦敦1月4日电---欧洲股市周三缩量下跌,结束四天连涨,银行股领跌,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)以大幅折让供股後,人们对银行业融资的担忧打击了投资者人气.

意大利裕信银行在欧洲绩优股中跌幅最大,暴跌14.5%,此前该行公布以每2股获发1股供股筹资75亿欧元(合98亿美元),供股价较其周二收盘价折让69%.

"我们作空意大利裕信银行,没有足够资金支撑银行业,"SVM Asset Management董事总经理Colin McLean说.

"意大利银行业正受到该国融资问题影响,我相信意大利银行业将需要进多供股计划.我认为一些银行最终将准国有化."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报1,021.50点,过去四个交易日累计上升4.5%,但今天的成交量只是其90日成交均值的67.5%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.55%,报5,668.45点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.89%,报6,111.55点,法国CAC-40指数.FCHI下滑1.59%,报3,193.65点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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