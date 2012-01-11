欧洲股市从五个月高位回落收跌

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%

* 食品和饮料股,油汽股均触及"超买"区域

* 惠誉的警告打压投资者人气

路透伦敦1月11日电---欧洲股市周三从五个月高位回落收低,因主要股指触及阻力位,且惠誉警告称欧洲央行应更积极地买入受压力的欧元区国家公债以避免欧元区解体.

成交量低,交投震荡,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3触及在1,028点的技术阻力位後未能进一步上扬,且在惠誉发表言论後,该指数大跌至平盘以下.1,028点是该指数在2011年10月触及的盘中高位.

尽管惠誉称欧元区解体不是其基准情景假设,但它敦促欧洲央行更积极地买入诸如意大利等受压欧元区国家公债,且放弃反对向欧元区救助基金注资的立场,以防止欧元区解体.

STOXX欧洲600食品和饮料股指数.SX3P和STOXX欧洲600油汽股指数.SXEP跌幅居前,分别下跌1.7%和1.8%,周二两者均上涨,触及"超买"区域.

周二STOXX欧洲600油汽股指数.SXEP的相对强弱指标(RSI)触及71.91,而STOXX欧洲600食品和饮料股指数.SX3P的RSI升至73.08.RSI在70或以上被视为超买水准.

ETX Capital交易部主管Joe Rundle说,"人们在谈衰退,消费者信心低迷,他们的担心是这些因素将对企业造成怎样的影响."

"成交量低,资金仅来自短线投资人.投资者注意(股市的)阻力位及支持位,交投陷於在这些区间内."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%,报1,021.97点,盘中触及五个月高位1,029.32点,测试一阻力位.

成交量较低,为90日移动均值的82.9%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.45%,报5,670.82点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.17%,报6,152.34点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.19%,报3,204.83点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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