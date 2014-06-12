泛欧交易所与中国大商所将就产品开发等展开合作

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透巴黎6月12日 - 泛欧交易所周四表示，已与中国大连商品交易所签署谅解备忘录，在研究和产品开发方面展开合作。
泛欧交易所在一份声明中表示，“今后的工作将包括考虑合作开发可能得益于国际推广与销售的新产品。”
该声明还称，“而且，两家交易所已同意在教育项目、活动和会议上互相支持彼此的商品衍生品活动。”(完)
(编译 石冠兰 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。