泛欧交易所与中国大商所将就产品开发等展开合作

路透巴黎6月12日 - 泛欧交易所周四表示，已与中国大连商品交易所签署谅解备忘录，在研究和产品开发方面展开合作。

泛欧交易所在一份声明中表示，“今后的工作将包括考虑合作开发可能得益于国际推广与销售的新产品。”

该声明还称，“而且，两家交易所已同意在教育项目、活动和会议上互相支持彼此的商品衍生品活动。”(完)

(编译 石冠兰 审校 张涛)

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