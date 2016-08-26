欧盟设定9月28日为初步评估德交所与LSE合并计划的期限

路透布鲁塞尔8月25日 - 欧盟反垄断监管机构已设定9月28日，为其初步评估德意志交易所(DB1Gn.DE)和伦敦证券交易所集团(LSE)合并计划的期限。

这宗交易若完成，将创造全球营收最大的交易所，鉴于两者合并在衍生品清算方面的巨大影响力，因此可能受到严格的监管把关。

根据欧盟执委会网站周四公布的文件，这两家交易所在8月24日提交申请。执委会设定9月28日为初步评估的截止期限。

观察家预计欧盟审查将扩大为约五个月的全面审核。比利时、葡萄牙和荷兰已表达对这宗交易的疑虑。(完)