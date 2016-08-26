欧盟设定9月28日为初步评估德交所与LSE合并计划的期限

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布鲁塞尔8月25日 - 欧盟反垄断监管机构已设定9月28日，为其初步评估德意志交易所(DB1Gn.DE)和伦敦证券交易所集团(LSE)合并计划的期限。
这宗交易若完成，将创造全球营收最大的交易所，鉴于两者合并在衍生品清算方面的巨大影响力，因此可能受到严格的监管把关。
根据欧盟执委会网站周四公布的文件，这两家交易所在8月24日提交申请。执委会设定9月28日为初步评估的截止期限。
观察家预计欧盟审查将扩大为约五个月的全面审核。比利时、葡萄牙和荷兰已表达对这宗交易的疑虑。(完)
(编译 张若琪 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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