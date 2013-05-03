版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 5月 3日 星期五 14:04 BJT

欧洲流感专家警告称H7N9禽流感可能蔓延

欧洲流感专家尼柯尔(Angus Nicoll)周四称，人感染H7N9禽流感病例可能突然出现在欧洲和世界各地，但应当不会引发过度恐慌。尼柯尔为欧洲疾控中心(ECDC)流感和呼吸道病毒项目的负责人，上周随国际科考团前往中国调查H7N9禽流感疫情。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐