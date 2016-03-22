比利时炸弹袭击事件促使美国主要交通枢纽提高警戒

英国执政党民调领先优势缩小 首相称英退协商没有时间可浪费
路透伦敦5月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一将敦促选民支持她引领该国顺利退出欧盟，打出其在竞选活动中的王牌之一，因民调显示其所在党的巨大领先优势已经缩小。
路透纽约3月22日 - 美国主要交通枢纽周二提高警戒，大批警察出动，丹佛国际机场的主航站楼也被部分疏散，以因应可能的安全威胁。此前在布鲁塞尔发生的自杀式炸弹袭击至少导致30人丧生。
丹佛国际机场方面称，疏散区域包括主航站楼西侧、以及五楼和六楼，不过在调查可能的安全威胁时，部分航班仍可正常起降。
布鲁塞尔机场与地铁站周二遭遇自杀式炸弹袭击，伊斯兰国宣称对此负责。此后美国主要机场和其他交通设施进入警戒状态。
美国总统奥巴马和民主党总统参选人希拉里克林顿发誓将加大力度打击好战分子，而共和党总统参选人特朗普呼吁收紧边境安保，并建议美国情报机构可动用酷刑以吓阻未来的袭击事件。
奥巴马政府料将收紧美国各机场的安保措施。此前布鲁塞尔机场的袭击事件发生在安检区域之外的公共大厅。
布鲁塞尔恐袭地图：tmsnrt.rs/1RwJIwf
(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
路透伦敦5月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一将敦促选民支持她引领该国顺利退出欧盟，打出其在竞选活动中的王牌之一，因民调显示其所在党的巨大领先优势已经缩小。
路透里约热内卢5月21日 - 示威人士周日在巴西各处集会要求总统特梅尔(Michel Temer)辞职，或者将之罢绌。特梅尔卷入愈演愈烈的贪腐丑闻，其政府致力于结束经济衰退的努力本就不紮实，丑闻的曝出更是削弱了这些努力。
路透首尔5月21日 - 朝鲜周日发射了一枚弹道导弹，在其东海岸落海，这是朝鲜一周来进行的第二次导弹试射。韩国称，朝鲜此举导致韩国新政府对于韩朝和平共处的希望破灭。