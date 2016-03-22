比利时炸弹袭击事件促使美国主要交通枢纽提高警戒

路透纽约3月22日 - 美国主要交通枢纽周二提高警戒，大批警察出动，丹佛国际机场的主航站楼也被部分疏散，以因应可能的安全威胁。此前在布鲁塞尔发生的自杀式炸弹袭击至少导致30人丧生。

丹佛国际机场方面称，疏散区域包括主航站楼西侧、以及五楼和六楼，不过在调查可能的安全威胁时，部分航班仍可正常起降。

布鲁塞尔机场与地铁站周二遭遇自杀式炸弹袭击，伊斯兰国宣称对此负责。此后美国主要机场和其他交通设施进入警戒状态。

美国总统奥巴马和民主党总统参选人希拉里克林顿发誓将加大力度打击好战分子，而共和党总统参选人特朗普呼吁收紧边境安保，并建议美国情报机构可动用酷刑以吓阻未来的袭击事件。

奥巴马政府料将收紧美国各机场的安保措施。此前布鲁塞尔机场的袭击事件发生在安检区域之外的公共大厅。

布鲁塞尔恐袭地图：tmsnrt.rs/1RwJIwf

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