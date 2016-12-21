欧盟指控Facebook提供误导性信息 或处以营业额1%的罚款

路透布鲁塞尔12月20日 - 欧盟执委会指控Facebook(FB.O)在收购WhatsApp期间提供误导性信息，可能对其处以营业额1%的罚款。

但欧盟执委会在周二公布的声明中称，向Facebook发出的异议声明(statement of objections)，将不会影响欧盟执委会2014年批准的Facebook以220亿美元收购WhatsApp的交易结果。

欧盟竞争事务执委维斯塔格在矽谷企业中最新瞄上了Facebook。他此前要求苹果(AAPL.O)向爱尔兰政府补交140亿美元税金，并对谷歌(GOOGL.O)发起两宗市场滥用调查。

该指控源于WhatsApp在8月的隐私政策调整。调整后的政策允许WhatsApp和母公司Facebook共享一些用户的电话号码，引来欧盟多家数据保护机构的调查。

欧盟执委会表示，Facebook计划收购WhatsApp时的通告曾称，无法在两家公司的用户账户之间进行可靠的匹配。

“执委会初步认为，在调查WhatsApp收购案期间，Facebook向我们提供了错误的和误导性的信息，”维斯塔格说。

维斯塔格说，执委会初步的看法是，在2014年Facebook寻求欧盟批准该项合并案时，技术上已经有可能自动匹配Facebook与WhatsApp的用户ID。

执委会无条件批准该项合并。执委会称，在审核此项交易时，并不是仅仅依据关于用户账户匹配可能性的讯息。

Facebook需在1月31日之前对此事做出回覆。如果委员会的疑虑最终获得证实，可对Facebook开出罚单，罚金最多可达其营业额的1%，若以2015年营收计则约为1.79亿美元。受罚企业可向欧洲法院上诉。

“我们尊重执委会的程序，相信在对事实进行完全审查后将可证明，Facebook做事是真心实意的，”Facebook发言人称。(完)