今年圣诞节期间欧洲家庭支出料下降 俄罗斯和希腊跌幅或最大

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎11月13日 - 市场研究机构德勤(众信)周五公布的一项调查显示，今年圣诞节期间欧洲各家庭平均支出料微幅下降，受撙节政策影响的希腊和俄罗斯跌幅或最大。
该调查称，法国、英国、德国和西班牙等国消费者或将增加支出。整体降幅远低于去年，暗示信心有所改善。
德勤的这一调查显示，今年圣诞节期间欧洲平均每个家庭消费预算将减少0.28%至约513欧元(549.63美元)。
由于消费者对欧洲经济的看法普遍改善，相较去年的下降3%，今年跌幅较为有限。
今年圣诞节期间希腊各家庭平均支出将减少8.63%至402欧元，俄罗斯家庭支出下降6.96%至不到217欧元，葡萄牙支出减少5.55%至315欧元，这几个国家将引领今年欧洲圣诞节期间消费的跌势。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。