欧元区目前考虑跟进美国升息还为时过早--ECB管委诺沃特尼

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透维也纳12月19日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周六在电台访问广播中表示，欧元区增长率远低于美国，现在考虑跟随美国的脚步升息还太早。
“欧洲的增长率明显要低得多，通胀率也远低于美国，因此欧洲目前要考虑升息肯定为时尚，”诺沃特尼告诉奥地利广播电台ORF说。(完)
(编译 张若琪 审校 许娜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。