欧央行需再次注资以维持对债市支撑

路透法兰克福2月20日电---欧洲央行(ECB)下周需要再向欧洲银行业挹注5,000亿欧元甚至更多的资金,以防上次提供三年期注资对欧债危机的良好效果逐渐消退.

去年12月,ECB向银行业提供4,890亿欧元(6,440亿美元)资金,避免了ECB总裁德拉吉眼中"非常严重的信贷危机".这是欧央行两次注资操作中的第一部分,第二部分将在2月29日进行.

由於意大利未来数月将迎来一个发债高峰,ECB需要在第二次注资操作中再次提供规模相当的资金,以刺激公债的买需.

处於去年债务危机风口浪尖的意大利和西班牙,在ECB注资操作之後他们的借款成本都明显降低.ECB的注资操作被称为"长期再融资操作"(LTRO).

部分银行间拆借市场也重新开启,股市上涨,银行也能够再次在公开市场发行自己的债券.

市场预期ECB的第二次可能也是最後一次三年期低息供资规模或与上次相当,使欧债危机将继续缓解的希望升温,尽管希腊的处境仍然非常艰难.

路透访问60多位分析师的预期中值显示,ECB下周可能以1%的利率提供4,920亿欧元资金.过去几日预测区间介於2,000亿至1万亿(兆)欧元之间.

另一项对29位货币市场交易员的调查显示,ECB第二次供资规模可能稍微少些,或为4,700亿欧元.预测值在2,000-7,500亿欧元之间.

银行能够再次大量接受这些资金,这是关键所在.欧洲央行公布的主权债务数据显示,迄今为止二线欧元区债券市场的改善很大程度上缘于央行资金挹注给人带来的良好感觉,而非投资者真的回到市场.

只有到欧洲央行2月27日公布新的数据时,才能对情况有更清晰的了解,但追踪第一次三年期资金操作初步影响的数据显示,只有西班牙银行业者用这些资金增加公债持有量.

"至少就意大利银行业来看,数据显示他们在12月仅增持了区区几十亿欧元的债券,但看看收益率却发现,收益率已大幅下滑.(这样的跌幅)让你原本以为有数以千亿欧元计的资金流入市场,"荷兰银行经济学家Nick Kounis说."这意味着我们所看到的改善,更多源自信心而非其它什麽因素."

**再来一遍**

欧洲央行官员希望本月挹注的三年期资金能够强化前一次操作对市场的影响,尤其因为央行没有承诺在2月29日以後进一步提供长期流动性.

第一轮注资过後,央行一些人士私下对银行业吸收资金的规模并未增大感到失望,担心如果把偿还欧洲央行贷款和银行业自身在第一季的再融资算上,几乎就剩不下什麽给债券市场了.

根据分析师的计算,在欧洲央行12月注入市场的4,890亿欧元中,有2,000-2500亿欧元用於偿还银行自己的债务.另外2,000亿用於偿还欧洲央行原有贷款,这样仅有400亿被用於购买主权债券等资产.

这一次大约有略低於900亿欧元的欧洲央行贷款必须偿还,而不管借到多少钱,估计银行业都要提列约2,000亿欧元用来帮助偿付自身3,000-4,000亿欧元今年需要再融资的债务.

"再次挹注5,000亿欧元,也许是关键的门槛,"一位要求不具名的货币市场交易主管称.

"在扣除各种各样的还款後至少还要有2,000亿欧元进入主权债务市场,才能证实我们所看到的市场改善是有道理的,并将持续下去."

荷兰银行的Kounis也赞同这一点:如果资金提供规模(与12月时的4,890亿欧元)相当,也许会有一些剩余进入公债市场."他说.

**今昔对比**

意大利和西班牙的公债需求将接受严正考验.虽然新年伊始两国发债需求力道不错,但意大利在3月和4月每月需售出约450亿欧元公债,2月标售量为190亿欧元.

欧洲央行决策者继续敦促银行接受其三年期贷款.德拉吉称希望再贷出5,000亿欧元,并对那些视接受欧央行贷款为不光彩行径的银行官员发起抨击.

除口头鼓励以外,欧央行还大大放松了贷款条件,让各国央行拥有更大自由来决定银行获取贷款时需提交哪些担保品.

不过,据以往经验来看,本次需求将不及12月.

2009年,欧洲央行曾三次提供一年期资金.第一次操作时,银行吸收高达4,420亿欧元资金,但後两次的吸贷规模均不及第一次的四分之一.

就像2009年那样,首次三年期融资操作将关键的银行间拆借利率拉低了近0.5个百分点.

货币市场主要指标--三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)现在徘徊在1%略上方,与欧洲央行贷款利率1%没拉开太大差距;而12月时Euribor超过1.4%,欧洲央行资金享有明显成本优势.

一条相反的论据是,2009年欧央行提供第二笔一年期资金时,市场利率实际上已经降到远低於央行利率的水平,这样欧央行的资金就显得有点贵.但这一次却并非如此.

并且在那时候,银行知道数个月後还有一次获得资金的机会.而这一次,这种可能性较小.

虽然欧洲央行决策者担心银行会对其超低利率资金上瘾,但另一方面,他们仍希望银行最终积极借入,以帮助稳定欧元区.

一些分析师认为,银行要是不拿这些钱,可真是疯了.

"如果连以1%利息融来的三年期资金都不知道怎麽样利用,那我真的怀疑你是不是该从事金融中间业务,"意大利裕信银行(UniCredit)的首席分析师Erik Nielsen说道.(完)

--编译 李春喜/郑茵/艾茂林;审校 李爽

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