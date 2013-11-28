欧元区金融体系压力已降至危机前水平--报告

路透法兰克福11月27日 -欧洲央行周三表示，欧元区金融业压力已降至2007年全球金融危机开始以前到现在的最低水准，但该行业的情况依然脆弱。

央行在其半年度的金融稳定评估报告中称，欧元区金融稳定所面临的主要风险来自于经济和金融冲击、公债市场压力、全球金融市场动荡以及区内二线国家的银行融资挑战。

“衡量系统压力的指标已经回落至接近危机前的水准，”欧洲央行在报告中称。

“压力指标和欧元区基本面表明，金融市场的紧张程度有所缓和，尤其是在银行融资这方面。”

“未来数月有大量银行债务到期，那些处境艰难的银行融资成本居高不下，可能加大无序去杠杆化的压力--这会对经济福利及成长产生负面影响。”

**银行业联盟**

“采取进一步举措实现真正的欧元区银行业联盟，将持久地解决金融体系四分五裂的问题，”欧央行表示。

另外，欧洲国家必须建立可靠的担保体系，以防银行业问题导致资金需求。

“需要采取进一步措施以明确在国家或欧洲层面对金融业困境的支持，”欧央行称，并补充道银行业联盟的前两个支柱已经就位，之后应把建立统一的存款担保体系纳入日程。

对于全球经济，欧央行表示，复苏弱于预期的风险大于加速复苏的可能性。

“全球经济复苏仍然不温不火且各国和各地区的复苏不均衡...风险明显偏向于下行，”报告称。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 徐文焰)

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