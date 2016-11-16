欧盟准备在年底前处罚汇丰、摩根大通和法国农业信贷--消息

路透布鲁塞尔11月15日 - 两位消息人士周二表示，欧盟反垄断监管机构准备在年底前对欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)，以及摩根大通(JPM.N)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)处以罚款，因操纵欧元相关的指标利率。

针对以上三家银行的指控于2014年5月提出，但这三家银行否认有不当行为。

消息人士称，欧盟执委会可能下个月对汇丰、摩根大通和法国农业信贷银行罚款。此前罚款决定已经被推迟数次，这次也可能再次推迟。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝置评。欧盟执委会可以针对违反欧盟规则的行为，对一家公司处以最高为其全球营业额10%的罚款。

摩根大通曾表示，欧盟的指控没有可取之处，将进行自辩。法国农业信贷银行曾称，将检查控诉书。汇丰则曾称，将竭力为自己辩护。

德意志银行(DBKGn.DE)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和法国兴业银行 (SOGN.PA)于2013年12月认罪。巴克莱(Barclays) (BARC.L)因向欧盟执委会示警而逃过惩罚。(完)