欧盟准备在年底前处罚汇丰、摩根大通和法国农业信贷--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布鲁塞尔11月15日 - 两位消息人士周二表示，欧盟反垄断监管机构准备在年底前对欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)，以及摩根大通(JPM.N)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)处以罚款，因操纵欧元相关的指标利率。
针对以上三家银行的指控于2014年5月提出，但这三家银行否认有不当行为。
消息人士称，欧盟执委会可能下个月对汇丰、摩根大通和法国农业信贷银行罚款。此前罚款决定已经被推迟数次，这次也可能再次推迟。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝置评。欧盟执委会可以针对违反欧盟规则的行为，对一家公司处以最高为其全球营业额10%的罚款。
摩根大通曾表示，欧盟的指控没有可取之处，将进行自辩。法国农业信贷银行曾称，将检查控诉书。汇丰则曾称，将竭力为自己辩护。
德意志银行(DBKGn.DE)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和法国兴业银行 (SOGN.PA)于2013年12月认罪。巴克莱(Barclays) (BARC.L)因向欧盟执委会示警而逃过惩罚。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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