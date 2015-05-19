（更正）投资者加码欧洲风险较高资产 以期拉高收益--调查

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(更正：第二段“1.08万亿欧元”有误，应为“1.08万亿美元”)
路透伦敦5月18日 - 谘询机构美世(Mercer)周一发布调查显示，欧洲机构投资人对私募债券等另类投资投入更多资金，因低收益率迫使其转往风险较高资产以拉高回报。
这份针对14国近1,100名投资者所做调查显示，另类投资配比较上年同期增加2个百分点至14%。受访投资者资产管理规模超过9,500亿欧元(1.08万亿美元)。
“欧元区许多债市收益率位于低档甚或负值，而且风险溢价不高，加上波动性上扬，都对回报构成挑战，”美世旗下投资业务的欧洲策略研究主管Phil Edwards在声明中表示。
此外，研究集团Armstrong International对305家北美机构投资者所做调查显示，有78%受访者正投资或计画调高对欧洲另类资产的投资配比。
欧洲退休及保险监管当局EIOPA去年对保险业者首度进行压力测试，今年打算对退休基金实施类似的测试，因担忧机构投资者对基础建设等流动性较差资产的曝险仓位增多。(完)
(编译 龚芳; 审校 许娜)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。